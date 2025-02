Jetzt haben wir Wochenende. Und zwar ein ganz besonderes Wochenende, denn am Sonntag entscheidet der Souverän über die Zusammensetzung des nächsten deutschen Bundestages und somit auch über Mehrheiten für eine künftige Bundesregierung.

Der Sonntag wird so oder so eine gewisse Erleichterung bringen. Der kurze, aber heftige und manchmal schmutzige Wahlkampf ist damit Geschichte. Wirklich spannend war er nur sehr begrenzt, denn die Prognosen für die vier großen Parteien haben sich in dieser Zeit kaum verändert. Allerdings müssen drei kleine Parteien – eigentlich nur noch zwei – bangen, ob sie in den Bundestag einziehen.

Keinen Bock auf Tränen oder Freudenschreie

Erstmals seit sehr vielen Jahren werde ich den Wahlabend zu Hause verbringen. Denn normalerweise besucht man als Berliner Journalist an diesem Abend ein oder zwei Wahlpartys, sei es um zu berichten oder einfach um die Stimmungslage bei Siegern oder Verlierern mitzubekommen. Doch diesmal habe ich keine Lust dazu. Weder auf lange, betretene Gesichter bis hin zu Tränen, noch auf verhaltene bis überschwängliche Freude bei den Siegern über das erzielte Ergebnis. Und auf das meist eher mittelmäßige Catering und die paar Freigetränke bei solchen Events kann ich auch gerne verzichten.

Meine Wahlparty wird in ganz kleinem Rahmen stattfinden. Im Kühlschrank stehen Sekt und Selters bereit, aber ob ich den Elbling Crémant brut von Stephan Steinmetz dann wirklich um Punkt 18 Uhr entkorke, hängt dann doch von den Zahlen der ersten Prognose ab. Vielleicht etwas später, etwa nach der zweiten Hochrechnung, vielleicht aber auch gar nicht. Der wird schließlich nicht schlecht und kann auch noch bei anderen Anlässen getrunken werden.

Nur vom Feinsten am Wahlabend

Küchenstress gibt es an diesem Abend natürlich nicht. Schließlich will man das Geschehen nach 18 Uhr entspannt verfolgen, die Fernbedienung stets griffbereit, um zwischen ARD und ZDF hin und her zu zappen. Es wird aber eine im Laufe des Tages vorbereitete kalte Platte geben, durchaus voluminös und qualitativ hochwertig. Also der Bedeutung des Ereignisses angemessen. Mit lauter Leckereien, die man nicht an jedem Tag auf dem Tisch hat: luftgetrockneter Wildschweinschinken, polnische Wacholdersalami, bretonische Meersalzbutter, gereifter Rohmilchkäse aus Pellworm, korsischer Schafskäse, getrüffelter Brie de Meaux, Oliven aus der Toskana und dazu noch das beste Baguette, dass man in Berlin-Moabit auftreiben kann.

Angemessene Weinbegleitung darf da natürlich auch nicht fehlen. Es gibt also das bei meinen Gästen stets beliebte „gemischte deutsche Doppel“ aus trockenem Mosel-Riesling (von Steffens-Kess) und Spätburgunder (von Albert Lambrich). Ist ja schließlich auch ein Event anlässlich der Wahl zum Deutschen Bundestag. Vielleicht bringt der eine oder andere Gast ja auch noch was mit. Und falls jemandem etwas schwer auf den Magen schlägt – also weniger beim Essen, sondern eher beim Wahlergebnis –, steht auch noch ein sehr kräftiger und bitterer „Bärwurz“ als Akut-Medikation zur Verfügung.

Spaß und Streit gehören auch dazu

Genauso werden wir den großen Abend der deutschen parlamentarischen Demokratie zelebrieren. Wie werden uns dabei ärgern und freuen, und vermutlich werden wir uns auch amüsieren, denn dazu bieten die manchmal arg gestelzten Statements der Spitzenpolitiker nach den ersten Hochrechnungen in der Regel reichlich Gelegenheit. Wahrscheinlich werden wir uns auch streiten, denn bei diesem Wahl-Mahl werden Wähler verschiedener Parteien anwesend sein. Und es wird die eine oder andere gewagte Hypothese zur weiteren politischen Entwicklung in Deutschland und der Welt geben. Auch das gehört dazu. Aber vor allem werden wir uns bis in den späten Abend an Wurst, Schinken, Käse, Oliven und Wein erfreuen.

Nein, das klingt nicht nach Titanic kurz vor dem Eisberg-Crash. Wir, beziehungsweise unser Land, befinden uns zwar in äußerst turbulenten Gewässern voller Unwägbarkeiten, aber nicht unmittelbar und unrettbar vor dem finalen Untergang. Ja, es sind harte Zeiten, und noch härtere stehen möglicherweise bevor. Jeder hat die verdammte Pflicht, sich da zu positionieren und einzubringen. Aber gerade in solchen Zeiten bleibt die Losung dieser Kolumne uneingeschränkt gültig: Genuss ist Notwehr!