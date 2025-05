Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Die Spargelsaison ist in vollem Gange. Zwar sind Anbaufläche und Erntemenge in den vergangenen Jahren leicht rückläufig gewesen, aber noch immer ist Spargel die Gemüseart mit der größten Anbaufläche in Deutschland: 2024 wurden auf gut 22.800 Hektar Spargel angebaut. Das entspricht rund 18 Prozent der bundesdeutschen Anbaufläche von Gemüse im Freiland. Die Erntemenge lag bei etwa 108.100 Tonnen, das ist der niedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Pro Kopf wurden 2024 1,2 Kilogramm frischer Spargel (ohne verarbeitete Ware) verbraucht. Für die aktuelle Saison gibt es noch keine aussagekräftigen Zahlen. Sie begann – je nach Anbaugebiet – Ende März oder Anfang April und endet traditionell am 24. Juni, dem Johannistag. Mitunter wird dieser Tag auch „Spargelsilvester“ genannt.

Spargelrezepte aus dem Gruselkabinett

Zwar wird Spargel gemeinhin als „Edelgemüse“ bezeichnet, doch in der Praxis wird er oft zur Beilage degradiert – etwa zu Schnitzel und Bratwürsten – oder mit Schinken oder Räucherlachs „ergänzt“. Besonders verbreitet ist aber die berüchtigte Sauce Hollandaise, deren eigenartiger Geschmack nebst der schleimigen Konsistenz nahezu eine Entwürdigung des Spargels bedeutet. Immer zahlreicher und skurriler werden auch zahlreiche „moderne“ Spargelrezepte. Da sollen dann die Spargelstangen in Käse und Schinken eingewickelt, paniert und gebraten werden. Oder man offeriert frittierten Spargel mit Erdbeer-Mascarpone-Creme, oder gegrillten Spargel mit Bacon, Nektarinen & Rosmarin.

Doch wer den unvergleichlichen Eigengeschmack des Edelgemüses erleben will und zu schätzen weiß, sollte sich diesen Verirrungen verweigern und Mut zum Purismus zeigen. Spargel wird geschält, in leicht gesalzenem Wasser bissfest gekocht und mit Pellkartoffeln und zerlassener Butter serviert. Genehmigt sind noch Petersilie und Semmelbrösel in der Butter. Alles andere ist VERBOTEN und wird geschmackspolizeilich verfolgt.

Silvaner: Der beste Freund des Spargels

Für echte Spargelfreunde – also die Kartoffel-Butter-Fraktion – stellt sich natürlich auch stets die Frage nach dem angemessenen Wein für die Begleitung. Auch hier gilt eine unumstößliche Regel: Geeignet ist ausschließlich trockener, leichter, junger Silvaner, vorzugsweise aus der Silvaner-Paraderegion Franken. Wobei ich eingestehe, dass es – wenn auch selten – für Spargel „nature“ auch einige geeignete Weißburgunder als Begleiter gibt. Aber auf keinen Fall Riesling.

Jedenfalls setzen wir uns Jahr für Jahr in Vorproben im April und einem großen Finale am 1. Mai zusammen, um den Spargelkönig des Jahres zu krönen. Den 1. Mai zelebrieren wir dann halt nicht als „Kampftag der Arbeiterklasse“ mit angekokelten Bratwürsten und labbrigem Bier bei DGB-Festen, sondern als „Kampftag des Spargelschälers“ mit dem Edelgemüse und edlem Silvaner.

Unter dem Motto „Frucht ist Kitsch“

Für die Vorauswahl gab es strenge Kriterien, um die Vergleichbarkeit zu garantieren: Maximal 12,5% Alkohol und 3 Gramm Restzucker (pro Liter), ordentlicher Säuregehalt (so um die 6 Gramm) und ein silvanertypisches Geschmacksprofil. Sehr zarte, oft etwas herbe oder steinige Aromen sollten ihn prägen, manchmal ist eine Spur Quitte dabei. Oder auch Andeutungen von Rauch und trockenen Kräutern. Aber keinesfalls überbordende exotische Aromen. „Frucht ist Kitsch“ fasste einer der Stars der fränkischen Winzerszene im Gespräch mal seine Silvaner-Philosophie zusammen. Und natürlich alle aus dem aktuellen Jahrgang 2024.

Ins Finale haben es drei der neun probierten Weine geschafft, die dann in einem gnadenlosen Shoot-out gegeneinander antreten mussten. Denn hier ging es es nicht um irgendwelche Punktbewertungen, sondern schlicht um die Frage, welcher Wein am besten zum Brandenburger Spargel mit Brandenburger Kartoffeln und Brandenburger Butter passt. So viel Lokalpatriotismus kann man sich schon mal leisten, zumal man um Weine aus Brandenburg (die gibt es tatsächlich, und zwar immer mehr) als Spargelbegleiter doch lieber einen großen Bogen machen sollte.

Der Spargelkönig kommt vom Weingut Rainer Sauer

In den Gläsern also der Würzburger Ortswein vom Bürgerspital Würzburg, der Silvaner Gutswein vom Weingut Rainer Sauer (Escherndorf) und der Ramstaler St. Klausen vom Weingut Neder (Ramstal). Drei wirklich passende Begleiter zum Spargel. Der Würzburger war der rundeste und fülligste, der Ramstaler mit einem knalligen Säurekick. Doch schnell waren wir uns einig, dass der Silvaner Gutswein vom Weingut Rainer Sauer die Nase vorn hat. Frisch, jung, gutes Säurespiel und ein paar kräutrige und erdige Nuancen.

Um es nochmals zu betonen: Das soll kein Ranking in Bezug auf die Qualität der verkosteten Weine an und für sich sein, da hätte die Reihenfolge möglicherweise anders ausgesehen. Es ging ausschließlich um die Frage, welcher Wein der optimale Begleiter für dieses puristische Spargelgericht ist. Auch für andere, leider weit verbreitete Spargelvarianten, etwa mit Schinken oder Schnitzel, hat dieser Contest wenig Aussagekraft.

Nach der Arbeit folgte dann auch an diesem 1. Mai der gesellige Teil. Mit gegrillten Merguez und einem frischen „rot-grünen“ Salat, in dem traditionell auch frisch gepflückter Löwenzahn aus dem Garten verarbeitet wird. Dazu Rotwein, den die Gäste mitbringen. Und da ich einen gewissen Ruf als Weinkritiker habe, traut sich schon lange niemand mehr, einen üblen Dumpftropfen mitzubringen.

Also wieder mal einen 1. Mai würdig verbracht; möge es nicht der letzte gewesen sein. Und nochmals herzliche Gratulation an Daniel Sauer vom gleichnamigen Weingut, dessen Silvaner Gutswein 2024 als „Spargelkönig 2025“ in die Annalen eingeht.