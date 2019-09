„Die empörte Republik“ von Jakob Augstein - Was ist mit unserer Gesellschaft passiert?

Der Journalist und Verleger Jakob Augstein hat einen Dokumentarfilm gedreht. Darin geht er dem politischen und gesellschaftlichen Klima sowie den Veränderungen in unserer Debattenkultur nach. Was ist mit Deutschland in den letzten Jahren geschehen? Wer sind heute die Meinungsführer?