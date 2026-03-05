Wolfram Weimer
Wolfram Weimer auf der Frankfurter Buchmesse /

Deutscher Buchhandlungspreis Die Buchhandlung ihres Misstrauens

Vor dem Preis kommt die Durchleuchtung: Wolfram Weimer hat Kandidaten für den „Deutschen Buchhandlungspreis“ vom Verfassungsschutz überprüfen lassen. Ein ungutes Signal in einer ohnehin angespannten Situation.

VON RALF HANSELLE am 5. März 2026 6 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Zur Artikelübersicht

Lesen soll ja bekanntlich bilden. Da ist es fast schon egal, wer da am Ende durch welches Buch ein kleines Stückchen schlauer wird. Etwas mehr Bildung, heißt es, habe noch niemandem geschadet. Selbst Schnüffler und Schlapphüte können aus so manch einem guten Buch noch etwas lernen. „Die Stasi war mein Eckermann“, spottete dementsprechend noch kurz nach der Wende der Schriftsteller Erich Loest über „sein Leben mit der Wanze“. Jedes Wort des Autors des 1978 zensierten Romans „Es geht seinen Gang“ hatte demnach die Abteilungen 26A der DDR-Staatssicherheit festgehalten – egal ob gesprochen oder eben geschrieben. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 5. März 2026 - 17:58

und mich doch auch gegen die unbedachte Ausgrenzung von rechten Verlagen ausgesprochen.
Nun also, Herr Minister, Sie haben den Buchladen meiner "intellektuellen Reifung" als nicht würdig erachtet? Vielleicht halte ich zuviel von mir, aber der "Rote Buchladen" war eine Institution in Göttingen.
Ich habe zwar damit gerechnet, dass er vom Verfassungsschutz überwacht wird, aber die Zeiten der ausklingenden Studentenbewegung, Terror der RAF ff. waren wohl so.
Ich freue mich, dass der "Rote Buchladen" juristisch gegen Ihre Entscheidung vorgehen will.
Man kann anderer Meinung sein, aber ich könnte mir denken, dass Göttingen kurz vor einem "Aufstand" der Intellektuellen steht.
Für den Fall, dass sich Gravierendes geändert hätte, seit den 70er und 80er Jahren, bin ich ganz Ohr.
Ich möchte TRANSPARENZ des Verfahrens.
Göttingen hatte schon einmal eine Eskalation wegen des "Mescalero-Artikels".
Das wünsche ich jetzt Niemandem.
Bleibe jeder bei guter Gesundheit und klären Sie es bitte friedlich...

IngoFrank | Do., 5. März 2026 - 18:42

Sind sie das ?
Mit besten Gruß aus der Erfurter Republik, in der man eine demokratische Wahl eines Ministerpräsident, auf Geheiß einer BK*in, rückgängig gemacht hat.

Andreas Peters | Do., 5. März 2026 - 20:01

für mich, daß sich wieder eine Stelle im "Kulturbetrieb" zeigt, die auf Kosten des Steurzahlers gemästet wird. Meiner Auffassung nach gehört das genau nicht zu den staatlichen Aufgaben, für die die arbeitenden Menschen zur Kasse gebeten werden. Infrastruktur, innere und äußere Sicherheit, funktionierende Institutionen, das alles würde ich eher zu Staatsaufgaben zählen und genau dort kommt das nötige Geld nicht an. Ich zitiere frei den Hernn Pino.., äh Friedrich Merz: wir haben keine Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Dieses Beispiel hier ganz genau eines davon.

Thomas Veit | Do., 5. März 2026 - 21:51

"Diese finsteren Zeiten sind zum Glück vorbei." - der Artikel selbst belegt, dass diese finsteren Zeiten bei weitem nicht vorbei sind..., denn wo eine staatliche Institution, hier der Inlands(schnüffel)geheimdienst, offensichtlich gezielt derart viele Informationen über Buchhandlungsinhaber sammelt, dass sie ohne Probleme 'die Bösen davon' aufeine (Gesinnungs-) Anfrage eines Ministeriums herausfiltern kann... ..., da ist die Stasi 2.0 nicht mehr weit.

Wo Geheimdienste exzessiv Daten über ihre Bürger sammeln - und das ist heute leichter als je zuvor... - da werden diese Daten früher oder später auch missbraucht, offiziell oder 'im Stillen'..., insbesondere wenn politische Haltung mittlerweile einen höheren Stellenwert in der 'regulierten Demokratie' eingenommen hat als die persönliche Freiheit der Gedanken und Meinungen.

Da stehen wir heute in Deutschland.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.