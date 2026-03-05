- Die Buchhandlung ihres Misstrauens
Vor dem Preis kommt die Durchleuchtung: Wolfram Weimer hat Kandidaten für den „Deutschen Buchhandlungspreis“ vom Verfassungsschutz überprüfen lassen. Ein ungutes Signal in einer ohnehin angespannten Situation.
Lesen soll ja bekanntlich bilden. Da ist es fast schon egal, wer da am Ende durch welches Buch ein kleines Stückchen schlauer wird. Etwas mehr Bildung, heißt es, habe noch niemandem geschadet. Selbst Schnüffler und Schlapphüte können aus so manch einem guten Buch noch etwas lernen. „Die Stasi war mein Eckermann“, spottete dementsprechend noch kurz nach der Wende der Schriftsteller Erich Loest über „sein Leben mit der Wanze“. Jedes Wort des Autors des 1978 zensierten Romans „Es geht seinen Gang“ hatte demnach die Abteilungen 26A der DDR-Staatssicherheit festgehalten – egal ob gesprochen oder eben geschrieben.
