Es ist passiert, und man kann nur sagen – endlich. Fritz Keller ist am Montag als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten. Damit zog er die bereits vor einer Woche angekündigten Konsequenzen aus seiner verbalen Entgleisung gegen Roland Koch, den 1. Vize-Präsidenten des Verbandes. Am 23. April, während einer Präsidiumssitzung, in der es auch um die fristlose Kündigung seines Büroleiters Samy Hamama ging, verglich Keller den langjährigen Fußballfunktionär und ehemaligen Vorsitzenden Richter des Oberlandesgerichts in München mit Roland Freisler. Als Präsident des Volksgerichtshofs war Freisler eines der Gesichter des blutigen Unrechtssystems der Nationalsozialisten.

Der unsägliche Nazivergleich war der bisher letzte Höhepunkt einer seit Jahren andauernden Krise im größten Sportverband Deutschlands. Allein die Aufzählung der Skandale, angefangen bei den dubiosen Zahlungen rund um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 – die das damalige Sommermärchen in „Schwarz-Rot-Geil“ 2015 zu einer Sommermärchen-Affäre für die Ermittlungsbehörden machten, über Steuerrazzien bis zu dubiosen Verträgen mit Medienberatern, könnte mittlerweile ganze Chroniken füllen. Und als ob dies nicht genug wäre, warfen auch noch Intrigen und Machtspiele eitler Funktionäre dunkle Schatten auf den DFB.