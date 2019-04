Die Episode Grindel geht zu Ende. Darf man als Chronist ein „Endlich“ hinzusetzen? Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete, der nach dem raschen Abgang des gestrauchelten Wolfgang Niersbach an die Spitze des größten Sportverbandes der Welt gelangt war wie Rumpelstilz zum Golde, hat heute seinen Rücktritt erklärt. Fast genau drei Jahre, gekennzeichnet durch Missmanagement, Kommunikationsversagen und einen Leistungseinbruch der Nationalmannschaften, fanden ein abruptes Ende. Schuld daran sei, so macht es Grindel in einer larmoyanten Rücktrittserklärung geltend, diese vermaledeite Armbanduhr im Wert von 6.000 Euro, die er, Grindel, sich fatalerweise schenken ließ von einem ukrainischen Fußballfunktionär. Compliance-Vorschriften standen im Weg? Als ob es so einfach wäre. Als ob der Präsident nicht an sich selbst gescheitert wäre. Als ob der DFB nicht zum Sanierungsfall geworden wäre.

Von den vielen Fehlern des nicht glücklosen, sondern für sein Amt hinreichend disqualifizierten DFB-Präsidenten Grindel sticht dieser hervor: Ohne Not, vielleicht, um sich weiter in selfietauglicher Nähe zum Bundes-Jogi sonnen zu können, vielleicht, weil im DFB-Koordinatensystem die Grenzen von Kontinuität und Starrsinn traditionell fließend sind, wurde der Vertrag von Joachim Löw im Mai vergangenen Jahres bis 2022 verlängert – über die dann katastrophal verlaufene Weltmeisterschaft hinaus, auch über die Europameisterschaft 2020 hinaus, bis hin zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Das Leistungsprinzip war damit offiziell außer Kraft gesetzt, Prominenz schlug Kompetenz, nicht zum ersten Mal.

