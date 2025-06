„Deutschland-Psychogramm“

Das „Sofortprogramm“ von Schwarz-Rot verspricht auf vier Seiten rund 60 Vorhaben, die die Regierung „prioritär“ umsetzen will, um das Land nach vorne zu bringen. Doch einen echten Aufbruch spüren die Deutschen laut einer tiefenpsychologischen Studie des Instituts „concept m“ angesichts solcher Programme nicht.

Zukunftsprojekte stocken, Reformen versanden im Verwaltungsalltag, und viele Ideen der Regierung wirken auf die Befragten wie PR-Kampagnen mit Finanzierungsvorbehalt. In Zeiten der Stapelkrisen wächst in der Gesellschaft das stille Bewusstsein, dass echter Wandel nötig ist. Auch wenn die deutsche Disruptionsvermeidung traditionell System hat.

„Agenda 2010“ – Vorbild mit Einschränkungen

Die letzte große gesellschaftliche Disruption liegt zwanzig Jahre zurück. Als die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder 2003 mit der „Agenda 2010“ einen Systemumbau einleitete, wurde erstmals anerkannt, dass das Wohlfahrtversprechen der sozialen Marktwirtschaft kein Selbstläufer ist. Im Rückblick war die Reform politisch riskant, ökonomisch wirkungsvoll – aber psychologisch unvollendet.

Was ihr fehlte, war ein tragfähiges emotionales Dach: „Agenda 2010“ klang wie ein Verwaltungserlass – nicht wie ein visionäres gesellschaftliches Projekt. Dennoch ist festzustellen: Gerhard Schröder ist es gelungen, die Wirtschaft mit der „Agenda 2010“ gegen Widerstände entschieden neu auszurichten.

Heute, zwanzig Jahre später, lässt die neue Koalition eine klare Entschiedenheit vermissen. Es werden hunderte Milliarden an neuen Schulden aufgenommen – doch ein klarer Reformimpuls bleibt aus. Maßnahmen wie der „Abschreibungs-Turbo“ oder die „Schnitzelrabatte“ werden wie Placebos ins politische Vakuum geworfen. Zugleich verstrickt sich die neue Koalition mit der „Mütterrente“ und dem „Agrardiesel“ in kaum verhohlene Klientelpolitik, was das Vertrauen in den Reformwillen des Staates weiter schwinden lässt.

Gleichzeitig inszenieren Akteure wie Elon Musk oder Javier Milei eine Form von hypertheatralischer Disruption – mit Kettensägen und Grenzverletzungen als Insignien. Diese Bilder faszinieren – und schrecken zugleich ab. Sie triggern eine unbewusste Sehnsucht nach Tabubruch, aber auch die Furcht vor Kontrollverlust. In der Folge scheuen demokratische Akteure oft selbst moderate Disruptionen – aus Angst, mit radikalen Zerstörern verwechselt zu werden, die „die Axt“ an den sozialen Grundkonsens legen.

Zwischen Erlösungsfantasie und Kontrollverlust

Disruptionen erscheinen in Zeiten gesellschaftlicher Krisen wie verheißungsvolle Befreiungsschläge, die versprechen, den gordischen Knoten zu durchtrennen. Denn sie versprechen zugleich den Aufbruch aus lähmender Stagnation, das mutige Aufräumen mit überholten Strukturen und die radikale Neugestaltung des scheinbar Unreformierbaren – sei es im Renten-, Gesundheits- oder Steuersystem.

Doch gerade die verheißungsvolle Strahlkraft der Disruption verweist auf eine psychologische Doppelbindung: Disruption wird gleichermaßen ersehnt wie gefürchtet. Sie dient als Projektionsfläche für Erlösungsfantasien („Jetzt wird endlich alles ganz anders!“) wie für existenzielle Ängste („Was passiert mit dem, was mir Halt gibt?“). Diese Ambivalenz zu übersehen heißt, den kulturellen Resonanzraum von Reformen zu unterschätzen – und letztlich ihre Umsetzung zu gefährden.

Das verpasste Momentum

In aktuellen Studien des concept m Instituts wird deutlich: Viele politische Maßnahmen – auch im Rahmen aktueller Sofortprogramme – werden von den Bürgerinnen und Bürgern als „Schattenboxen“ und „Ersatzhandlungen“ empfunden, die „nicht an den Kern gehen“. Die häufig gestellte Frage lautet: „Wo ist die echte Agenda 2030?“

Die Menschen sind es leid, seit Jahren mit Politik à la „Doppelwumms“ oder „Gute-Kita-Gesetz“ abgespeist zu werden. Sie haben das doppelte Spiel durchschaut – und wünschen sich klare Prioritäten mit erkennbarem Ziel. Dabei sind die Bürger oft mutiger als die Politiker, die mit Zaudern und Springprozessionen das Momentum für einen echten und tiefgreifenden Fortschritt zu verspielen drohen.

Ängste vor Verzicht und Zumutungen

Was Disruptionswünsche immer wieder ausbremst, sind die Ängste vor Zumutungen, Verzicht und Verlust. Der „paradoxe Bürger“ erkennt die Notwendigkeit von System-Reformen – doch gleichzeitig will er nicht, dass sich etwas an seinem eigenen Status quo ändert. Er ruft nach Veränderung, aber nur, solange sie ihn nicht zu stark selbst betrifft.

„Wasch mich, aber mach mich nicht nass“ – das ist die verdeckte Formel kollektiver Selbstverhinderung. Die Koalitions-Politiker haben diesen Mechanismus längst erkannt und auch deshalb noch vor den Koalitionsverhandlungen ein Rekord-Schuldenprogramm verabschiedet, das die Bürger vor Einsparungen und Zumutungen schützen soll.

Das Grundproblem der Staatsgläubigkeit

In den Phänomenen der ausgebremsten Disruptionswünsche und dem folgenden stagnativen Stillstand spiegelt sich eine psychologische Erwartungshaltung wider: Die Bürger hoffen immer wieder darauf, dass der Staat alles regelt und den gesellschaftlichen Fortschritt automatisch gewährleistet. Die Politik soll die Bürger vor den Krisen und Disruptionsfolgen in Schutz nehmen und die Rahmenbedingungen für möglichst aufwandlosen fortschreitenden gesellschaftlichen Wohlstand schaffen.

Die Bürger ziehen sich weitgehend auf eine passive Rolle zurück – unterbrochen von sporadischen Erregungswellen, wenn die Nachrichtenlage wieder einmal bei den Bürgern einen Triggerpunkt wie „Migrationskrise“, „Korruptionsverdacht“ oder „Kriegsbereitschaft“ anspricht.

Eine zentrale Folge: Ausufernde Bürokratie

Alle klagen über die Bürokratie: Die Politik setzt Bürokratieabbau als Priorität auf die eigene Agenda. Wirtschaft und Bürger stöhnen über die hohen Kosten und Lasten der Regelungswut. Wir als Psychologen wissen jedoch: Wenn viel und andauernd geklagt und gejammert wird, ohne dass jemals Konsequenzen gezogen werden, steckt ein geheimer Leidensgewinn dahinter. Dementsprechend sehen wir die ausufernde Bürokratie als Symptom, in dem vorgeprägte Tendenzen kumulieren.

Politik und Staat, die von den staatsgläubigen Bürgern eine einseitige Gestaltungsmacht übertragen bekommen, können in der Überbürokratisierung ihre Machtposition ausbauen. Denn mit der Bürokratie vermehrt sich der Staatsapparat von allein. Immer neue staatliche Strukturen werden geschaffen, um die Regulierungen zunächst zu erlassen und dann zu überprüfen.

Den Klagen der Bürger steht auch ein geheimer Leidensgewinn gegenüber. Was Bürger und Wirtschaft einerseits lähmt, ist andererseits ein kulturell verinnerlichtes System. Denn die Regulierungswut ist Ausdruck eines kollektiven Bedürfnisses nach Ordnung, Gerechtigkeit und lückenloser Regelung – gespeist aus der (historisch fundierten) Angst vor Kontrollverlust, die besonders in Krisenzeiten wächst.

Doch dort, wo sich bürokratische Ordnungstugenden verselbstständigen, erstarren die Institutionen. An die Stelle echter Reform tritt dann das Ritual: neue Formulare, neue Kommissionen, neue Papiere – und das psychologische Vermeidungsverhalten wird zum politischen Standard.

Prinzipielle Möglichkeit zu Veränderung

Trotzdem gilt: Jeder Mensch kennt aus seinem privaten Leben, dass Veränderung zwar kostet – aber auch befreit. Wer umzieht, sich trennt oder einen Job wechselt, erlebt Schmerz und Gewinn zugleich. Diese Erfahrung lässt sich gesellschaftlich übertragen – wenn es eine glaubwürdige Erzählung gibt, die Wandel nicht als Bedrohung, sondern als kollektive Entwicklung begreift.

Was derzeit fehlt, ist nicht Wissen oder Einsicht – sondern ein gemeinsames Gefühl für Richtung, Verantwortung und Zusammenhalt. Ohne ein solches „Wir“ bleibt jede Disruption nur ein Wort. Es fehlt auch an Vorbildern, die aufzeigen, dass sich Mut zu und Einsatz für Veränderung und Entwicklung lohnt und positiv auszahlt.

Fazit: Nicht Technik, nicht Timing, nicht Tabellen entscheiden über den Erfolg von Wandel. Sondern das kollektive emotionale Klima, das ihn trägt oder verhindert. Reformfähigkeit entsteht, wenn politische Führung nicht nur plant, sondern auch berührt. Wenn sie nicht nur exekutiert, sondern eine neue Erzählung entwickelt, die motivieren und mitreißen kann.