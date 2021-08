Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Wenn es um das deutsch-polnische Verhältnis geht, dann scheint sich dieses in den vergangenen Jahrzehnten nicht zum Besseren gewandelt zu haben. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn man die regierungsnahen Medien in Polen verfolgt. In deren Darstellung sind die Deutschen die ewigen Bösen und die Polen immer ihre Opfer.

Seit der vergangenen Woche haben die nationalkonservativen Journalisten nun ausgerechnet auch noch mit einem Geistlichen einen neuen Helden und Märtyrer, was dieses Narrativ betrifft: Den an der Krakauer Päpstlichen Universität Johannes Paul II. lehrenden Theologen Dariusz Oko. „Die Deutschen stecken mich in ein Gefängnis? Mein Opa und meine Oma retteten Juden, haben dies mit ihrem Leben riskiert, obwohl es die Deutschen verboten haben, Juden zu retten. Ähnlich entschlossen bin ich, obwohl es mir die Deutschen verbieten, Priesterseminaristen vor Homocliquen zu retten“, sagte der Geistliche in einem Gespräch mit dem staatlichen Fernsehsender TVP.

Medienpräsenz wegen Strafbefehl in Köln

Dies war nur eines von vielen Interviews, die der Priester in der vergangenen Woche gab. Diese Woche ziert er gar die aktuellen Cover der zwei wichtigsten nationalkonservativen Wochenmagazine des Landes. „Verurteilt wegen der Wahrheit“, heißt es auf der Titelseite von Sieci, auf welcher ein Pseudo-Häftlingsfoto des Geistlichen zu sehen ist, der in der Hand eine reinretuschierte Heilige Schrift hält. „Zensur. So funktioniert der deutsche Knebel“, titelt wiederum Do Rzeczy.

Auslöser für den Medienrummel ist eine Entscheidung des Kölner Amtsgerichts. Am 6. Juli verhängte dieses einen Strafbefehl gegen den polnischen Geistlichen wegen Volksverhetzung und gab damit der Kölner Staatsanwaltschaft Recht. Demnach soll Oko eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40 Euro zahlen. Neben den insgesamt 4.800 Euro kommen noch die Verfahrenskosten hinzu.