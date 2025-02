Der langjährige amerikanische Botschafter John Kornblum brachte eine Seltsamkeit der deutschen Seele auf den Punkt: Die Deutschen leiden unter einer „moral weakness“. Die moralische Schwachheit ist eine besonders abgründige Art der Selbstverzauberung. Der moralische Schwächling stellt sich als uneigennützig vor, doch hinter der Fassade verbirgt sich ein Hochmut, der sich nicht in die Niederungen der Interessen und ihrer Kämpfe einlassen will. Die Deutschen, so Kornblums Beobachtung, träten den USA niemals mit eigenen Interessen entgegen, sondern sie verfielen regelmäßig in einen „hysterischen Antiamerikanismus“. Sie sagen nicht, was sie wollen, sondern sie verweigern sich mit dem Argument, sie seien die besseren Menschen. Sie haben keine Argumente, sondern betreiben eine „Maximalempörung“, um ihren Willen wie ein trotziges Kind durchzusetzen.

Aus der jüngsten Vergangenheit fallen einem bei der Trotzkopf-Politik sofort die hysterischen Kommentare zur Wahl von Donald Trump ein und die Ankündigung von Annalena Baerbock, sie wolle „feministische Außenpolitik“ machen. Am deutschen Wesen soll noch immer die Welt genesen. So wäre es nach einhelliger Meinung der deutschen Leitmedien für die USA von Vorteil, wenn die Wahlen demnächst von deutschen Wählern für sie abgehalten würden.