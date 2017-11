Hurra – wir haben es geschafft, endlich: Wir sind wieder wer! Und nicht nur irgendwer: Unter allen Ländern sind wir das beliebteste. Noch vor Macrons Frankreich und Brexit-Großbritannien. Das behauptet zumindest eine am Donnerstag veröffentlichte Studie, vorgelegt von der „Gesellschaft für Konsumforschung“ (GfK).

Die veröffentlicht seit 2008 zusammen mit dem Politberater Simon Anholt den Nation Brand Index (NBI). Der soll das Image eines Landes erfassen, seinen Markenwert, wenn man so will – so wie bei Nike oder Apple. Wer das jetzt hirnrissig findet und meint, Nationen seien keine Unternehmen, der ist nicht auf der Höhe Zeit.

Der NBI beruht auf Umfragen in 20 Ländern. Abgefragt werden dabei Kriterien wie Sport und Kultur, die touristische Attraktivität, die Regierung, die Wirtschaft, die Bevölkerung und das Immigrations- und Investitionspotenzial. Und siehe da: Deutschland hat aus Sicht der weltweit Befragten den höchsten Markenwert. Das kann man wohl als überaus erfolgreiche Resozialisierung verbuchen.

Früher freudlose Spießer

Denn noch vor wenigen Jahrzehnten war das Markenimage Deutschlands eher mies. Deutschland, das war – beglaubigt durch zahllose Hollywood-Filme – für die meisten Menschen auf diesem Globus das Land devoter Untertanen und humorloser Militaristen, die mit rotem Kopf und verspanntem Kinn die Reitpeitsche schwingen, wenn sie nicht gerade Bier in sich hineinschütten und Sauerkraut essen.

Selbst in ihrer entmilitarisierten Variante galten die Deutschen über Jahrzehnte als ziemlich freudlose Spießer, pedantisch und rechthaberisch. Deutschland, das war das Land der aufgeräumten Kleingärten und der blitzblanken Bürgersteige. Hier fuhren die Züge auf die Sekunde pünktlich, warnten Schilder vor dem Betreten des Rasens, und Kaffee gab es nur in Kännchen.

Menschen, die in einem solchen Land wohnen, kauft man zwar Autos ab und andere Maschinen, man bewundert sie vielleicht für ihre Disziplin und ihr Organisationstalent, mögen tut man solche Leute aber nicht.

Heute neudeutsche Lässigkeit

Doch diese traurigen Zeiten sind vorbei. Die Deutschen – Perfektionisten, die sie nun mal sind – haben es geschafft, sich rigoros alles Deutsche auszutreiben. Sie sind locker geworden, lässig und total tiefenentspannt. Der moderne Germane lässt auch mal Fünfe gerade sein und achtet dabei penibel auf seine Work-Life-Balance. Man gibt sich polyglott, weltgewandt und tolerant. Wo früher Engstirnigkeit regierte, ist heute Neugier und Offenheit erste Bürgerpflicht.

Das Kaffeekännchen ist als Relikt einer faschistoiden Alltagskultur entlarvt, weshalb der globalisierte Teutone seinen laktosefreien Latte macchiato lieber aus dem Pappbecher eines amerikanischen Kaffeekonzerns schlürft. Sauberkeit und Ordnung gelten inzwischen als Eigenschaften autoritärer Zwangscharaktere. Und wer es etwa wagen sollte, Kinder dazu anzuhalten, vielleicht leiser zu sein, bekommt die Empörung neudeutscher Lässigkeit zu spüren.

Die Sehnsucht, geliebt zu werden

Denn nur in Deutschland schafft man es wahrscheinlich, auf eine autoritäre Art antiautoritär zu sein. Der darin zum Ausdruck kommende Übereifer ist Ausdruck des deutschen Bedürfnisses, nicht nur geachtet, sondern eben geliebt zu werden. Wer aber gemocht werden möchte, das kann man in jedem Psychologielehrbuch nachlesen, der passt sich an und macht nach. Und im Anpassen wiederum war der Deutsche schon immer gut.

Also gibt man sich hierzulande betont international. Denn nur von den Nichtdeutschen kann der Deutsche ja lernen, wie es ist, nicht deutsch zu sein. Xenophilie gehört daher zu neudeutschen Identität wie Pazifismus und Mülltrennung.

Wer allerdings im Zustand permanenter Nachahmung lebt, auch das lehrt die Psychologie, der wird auf Dauer unglücklich. Und umgekehrt gilt: Nur wer unabhängig ist vom Urteil anderer, gewinnt die Souveränität, die zufrieden und ausgeglichen macht.

Die Schattenseite der Beliebtheit

Das ist der einfache Grund dafür, dass der Deutsche trotz aller neudeutschen Lustigkeit im Grunde seines Herzens mit sich selbst hadert. Denn wer ununterbrochen im Zustand vorauseilenden Gehorsams lebt, den finden andere vielleicht ganz nett, weil er leicht zu manipulieren ist und selten widerspricht, der wird aber auf Dauer unglücklich und depressiv.

So gesehen sind die Risse, die zurzeit durch die deutsche Gesellschaft gehen, die Autoaggressivität, die daraus spricht, die Schattenseite der neuen deutschen Beliebtheit. Jetzt, wo uns alle so lieb haben, wäre es daher an der Zeit, in die zweite Reihe zurückzutreten. Permanent den Musterschüler zu geben, ist auf Dauer nicht nur lächerlich, sondern schadet auch der eigenen Befindlichkeit.