Schwarz und grau der rußige Boden. Der Fuß der dürren Stämme mit ihrer groben, schuppigen Borke verkohlt, die Kronen von der Hitze braun verdorrt. Ein Geisterwald, wie einem apokalyptischen Albtraum entsprungen. Noch immer hängt der Brandgeruch schwer in der Luft. Mehr als 200 Hektar Wald standen Mitte Juni hier im brandenburgischen Treuenbrietzen in Flammen. Zurückgeblieben ist eine breite Schneise versengter Jungbäume. Geschwärzte Kiefern. Und dahinter, vom Feuer verschont, stramm in Reih und Glied, Kiefer an Kiefer. In ermüdender, scheinbar endloser Reihe. Jeder Baum gleich hoch, kerzengerade nach oben gewachsen, gleich alt. Und zwischen den hoch gewachsenen Stämmen nur Leere. Allenfalls vertrocknete Kiefernnadeln, Moos und dürre Gräser wachsen zwischen ihnen. Gepflanzte Trostlosigkeit.

Man kann es Elias Canetti nicht verdenken, wenn er im Wald das Vorbild für das deutsche Heer sah. „Das Massensymbol der Deutschen war das Heer. Aber das Heer war mehr als das Heer: Es war der marschierende Wald.“ Für den französischen Schriftsteller Michel Tournier ist der deutsche Wald eine Massenansammlung von Bäumen, eine „Zwangsgemeinschaft“, er symbolisiere die „aufgezwungene Promiskuität eines Konzentrationslagers“. Die Bäume darin „leiden und hassen sich“. Tourniers Text ist ganz und gar ironiefrei.