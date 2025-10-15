Dorothee Elmiger
Der Deutsche Buchpreis für Dorothee Elmiger ruft breiten Jubel hervor – und wir stimmen ein, weil das Votum keiner Agenda folgt. Es ist einzig und allein ein Votum für große Kunst!

VON BJÖRN HAYER am 16. Oktober 2025 3 min

Die Liste mittelmäßiger, mitunter gar schlechter Bücher, die man im Laufe eines Lebens liest (nicht nur als Kritiker), ist lang. Selten, vielleicht nur alle paar Jahre, erlebt man dann eine Epiphanie – wenn einem wirklich mal ein einzigartiges und nachwirkendes Werk in die Hände fällt. Dorothee Elmigers „Die Holländerinnen“, die geradezu zwingende und richtige Wahl für den Deutschen Buchpreis, gehört genau in diesen überschaubaren Kreis an Lektüren!

Von Anfang an gerät man in den Sog des Textes, vor allem wegen seiner virtuosen Rätselhaftigkeit. Eine Autorin erhält via Telefon die Einladung zu einem Theaterprojekt im Urwald. Dort angekommen, wird sie direkt eingebunden in die sichtlich an Christoph Schlingensiefs Arbeiten erinnernde Stückentwicklung. Im Zentrum stehen die beiden titelgebenden und im Dschungel verloren gegangenen Frauen. Nun, das eigentlich Brisante dieses Werks offenbart sich unterhalb der bloßen Story. Es geht der 1985 geborenen schweizer Schriftstellerin, die seit ihrem ins Utopische ausgreifenden Debüt „Einladung an die Waghalsigen“ auf durchweg mutige, weil anspruchsvolle ästhetische Designs setzt, um weitaus mehr als einen Krimi oder einen Künstleroman. Vielmehr erweist sich ihr Text als eine Suche nach dem Metaphysischen. 

