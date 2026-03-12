Der Buchhandlungspreis gehört abgeschafft - Es geht nicht um Kunstfreiheit, sondern linken Milieuschutz

Der Eingriff von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in die Vorschläge zum Deutschen Buchhandlungspreis ist nicht skandalös, sondern inkonsequent. Er sollte den Preis abschaffen. Buchhändler haben genauso wenig Recht auf Steuergeld wie andere Händler.