- Es geht nicht um Kunstfreiheit, sondern linken Milieuschutz
Der Eingriff von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in die Vorschläge zum Deutschen Buchhandlungspreis ist nicht skandalös, sondern inkonsequent. Er sollte den Preis abschaffen. Buchhändler haben genauso wenig Recht auf Steuergeld wie andere Händler.
Die Affäre um den Deutschen Buchhandlungspreis zeigt, dass in der deutschen Öffentlichkeit und vor allem im Kulturbetrieb etwas völlig verrutscht ist: nämlich der Begriff der Freiheit. Die öffentliche Empörung, die Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit seiner Entscheidung ausgelöst hat, drei von der Jury vorgeschlagene Buchhandlungen wegen „verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse“ (nämlich Linksextremismus) nicht mit Steuergeld zu alimentieren, hängt sich an der vermeintlich verletzten „Kunstfreiheit“ auf. Ein Linken-Politiker namens David Schliesing beispielsweise fordert Weimers Rücktritt, weil er „in die Kunst- und Kulturfreiheit hineindirigiert“. Die betroffenen Buchhandlungen erwägen eine Dienstaufsichtsbeschwerde.
