Buchhandlung
Der aus der Buchhandlungspreis-Liste gestrichene Golden Shop in Bremen, 05.03.2026 / picture alliance / Caro | Bastian

Der Buchhandlungspreis gehört abgeschafft Es geht nicht um Kunstfreiheit, sondern linken Milieuschutz

Der Eingriff von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in die Vorschläge zum Deutschen Buchhandlungspreis ist nicht skandalös, sondern inkonsequent. Er sollte den Preis abschaffen. Buchhändler haben genauso wenig Recht auf Steuergeld wie andere Händler.

VON FERDINAND KNAUSS am 12. März 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Die Affäre um den Deutschen Buchhandlungspreis zeigt, dass in der deutschen Öffentlichkeit und vor allem im Kulturbetrieb etwas völlig verrutscht ist: nämlich der Begriff der Freiheit. Die öffentliche Empörung, die Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit seiner Entscheidung ausgelöst hat, drei von der Jury vorgeschlagene Buchhandlungen wegen „verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse“ (nämlich Linksextremismus) nicht mit Steuergeld zu alimentieren, hängt sich an der vermeintlich verletzten „Kunstfreiheit“ auf. Ein Linken-Politiker namens David Schliesing beispielsweise fordert Weimers Rücktritt, weil er „in die Kunst- und Kulturfreiheit hineindirigiert“. Die betroffenen Buchhandlungen erwägen eine Dienstaufsichtsbeschwerde.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Klaus Funke | Do., 12. März 2026 - 17:07

Als Autor und einer, der naturgemäß einen engen Kontakt zu Buchhandlungen pflegt, oder besser pflegte, denn ich bin aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr so aktiv, weiß ich, dass die linke Hydra ihre Tentakel sehr nach Buchhandlungen ausstreckt, um ihren Einfluss zu vergrößern. Viele Buchhändler, die, wie Sie richtig hervorheben, in erster Linie Händler und keine Buchkünstler sind, erliegen diesem Einfluss, natürlich zunächst in dem Bestreben neue Kundenkreise zu akquirieren. Ich kenne das aus der Dresdner Neustadt, einem stark linksorientierten Milieu, was auch zunehmende Tendenzen in Richtung Anarchismus hat. Buchhändler sind häufig politisch indifferent, weil sie immer zuerst ihren Umsatz im Blick haben. Deshalb sind auch viele Freundschaften zu Autoren in die Brüche gegangen. Auch greifen feministische und avantgardistische Tendenzen immer häufiger in diesem Milieu um sich. Konsequent wäre tatsächlich, den Buchhandelspreis komplett abzuschaffen. Er bringt nichts.

Heidemarie Heim | Do., 12. März 2026 - 17:38

Auf einer schon älteren Plastiktüte meiner ehemaligen Buchhandlungsinhaberin steht in der einer Zigarettenschachtel nachempfundenen Aufmachung die Warnung:
"Lesen gefährdet die Dummheit!"
Was ich als stolze Besitzerin dieser Tüte nicht nur lustig, sondern auch als eine Art Auszeichnung meiner immer äußerst neutral bleibenden Händlerin, die meinen Büchergeschmack mit Sicherheit nicht teilte empfand. Doch wenn ich Dank Ihnen lieber Herr Knauß lese, aus wem sich diese sogenannte, von wem eigentlich berufene? Jury zusammensetzt, hat Minister Weimer wohl keine oder die falsche Lesebrille aufgehabt.Weshalb ich all diesen Preisverleihungen und Oscarnachahmungsveranstaltungen nichts abgewinnen kann, da man noch nicht mal in der Lage zu sein scheint eine ausgewogene, die ganze Gesellschaft abbildende und unpolitische bzw. von Eigeninteressen geleitete Jury auf die Beine zu stellen. Doch so geht es nun einmal zu im XXL-Selbstbedienungsladen - Deckname "Steuersäckel". MfG

Chris Groll | Do., 12. März 2026 - 17:44

In diesem Artikel ist alles gesagt, was dazu gesagt werden muß.
Buchhändler sind Händler und keine Künstler. Sie müssen sich dem freien Wettbewerb stellen.
Daß ich als Rentnerin mit meinem Steuergeld auch noch solche linksradikalen Haltungsinstitutionen unterstützen muß, ist eine Unverschämtheit.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.