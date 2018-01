Was haben Langschwanzmakaken und Leopard-Panzer gemein? Auf den ersten Blick wenig. Auf den zweiten aber eine ganze Menge. Schließlich stehen sowohl die possierlichen Tierchen als auch der martialische Kampfpanzer symptomatisch für Themen, bei denen hierzulande kaum noch nachgedacht, dafür aber umso leidenschaftlicher Position bezogen wird.

Denn die Äffchen und das Waffensystem sind offensichtlich Schlüsselreize für eine Gesellschaft – oder zumindest deren öffentlicher Meinung –, die es verlernt hat, Themen kühl, emotionslos und sachlich zu betrachten und es als einen Ausweis höherer Gesinnung ansieht, reflexartig in moralische Schnappatmung zu verfallen. Insbesondere bei Fragen der Gentechnologie oder bei allem, was irgendwie mit Militär und Waffen zu tun hat, scheint es für viele deutsche Meinungsmacher eine Art höheren Imperativ zu geben, nachdem allein das Abwägen von Argumenten schon ein Zeichen moralischer Verworfenheit gilt.

Die Empörungsspirale kommt ohne Evidenz aus

So konnte es nicht verwundern, dass sich umgehend die nach oben offene Empörungsspirale zu drehen begann, als Anfang der Woche Bilder von türkischen Leopard-Panzern bei ihrem Einsatz gegen die kurdische PYK in Syrien über die deutschen Mattscheiben flimmerte. Und als dann auch noch bekannt wurde, dass Wissenschaftlern der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Shanghai erstmals das Klonen von Primaten gelungen ist, herrschte unisono reflexartige Entrüstung. So sprach etwa Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linken, mit Blick auf die deutschen Rüstungsexporte von „moralischer Verkommenheit“ und einer „Bankrotterklärung“, der ARD-Kommentator in den Tagesthemen fand die Bilder von deutschen Panzern „schwer erträglich“, andere Stimmen äußerten sich ähnlich.

Noch schriller war der Tonfall hinsichtlich der geklonten Äffchen: Die Frankfurter Rundschau sah ein Tabu gebrochen, die Nordwest-Zeitung wähnte Menschenzüchter am Werk, für Peter Dabrock – Theologe und Vorsitzende des deutschen Ethikrates – stellen sich „massive“ ethische Fragen und der deutsche Tierschutzbund forderte einfach ein generelles Verbot des Klonens von Tieren. Wo genau bei den beiden Themen eigentlich das jeweilige moralische Problem liegt, wurde jedoch bei keinem der kommentierenden Beiträge deutlich. Vielmehr wurde so getan als sei das Skandalöse jeweils evident. Genau das aber ist nicht der Fall.

Mehr Entspannung, bitte!

Um nicht missverstanden zu werden: Was an den Reaktionen auf die Bilder deutscher Panzern und der geklonten Äffchen irritiert, ist nicht die Kritik an sich. Die kann man mit guten Gründen üben. Erstaunlich ist jedoch die Vehemenz und die Einseitigkeit, mit der hier verurteilt wird. Es wird geradezu so getan, als sei das moralisch Verwerfliche in beiden Fällen unstrittig und sonnenklar und alle anderen Sichtweisen illegitim. Das aber ist Unsinn.

Zumindest kann man beide Vorkommnisse auch viel entspannter betrachten. Dann nämlich, wenn man die hierzulande so beliebte Gesinnungsethik einfach mal abblendet und nach den Folgen fragt.Stünde beispielsweise die türkische Armee ohne die Leoparden panzerlos dar? Sicher nicht. Statt der deutschen Panzer würden eben M1-Abrams über das Schlachtfeld rollen. Unterschied für die Betroffenen: Null. Minderung menschlichen Leids? Nein. Allein der deutsche Gesinnungsethiker würde sich behaglicher fühlen.

Die Moral mutiert zum Kern aller Debatten

Und was genau ist der Skandal an dem chinesischen Experiment? Im Grunde wurde nur gezeigt, wie aufwändig und sinnlos solche Unterfangen sind. Denn faktisch arbeiten Genetiker weltweit an ungleich spannenderen und wichtigeren Projekten – von der Pharmakogenomik im Rahmen personalisierter Medizin über die Onkologie bis zur Immunologie. Hier sind in den nächsten Jahren revolutionäre Durchbrüche zu erwarten – auch aus China. Wer aber bitte braucht Klone?

Der Klon ist Science-Fiction von gestern. Weder taugt er als Ersatzteillager noch ermöglicht er ein Weiterleben nach dem Tod oder irgendeinen anderen Vorteil. Klone sind komplett sinnlos. Bestenfalls kann man mit ihnen zeigen, was möglich ist. Und genau darum ging es den chinesischen Wissenschaftlern.

Für Alarmismus gab es also weder im einen noch im anderen Fall einen erkennbaren Grund. Nimmt man die Konsequenzen möglicher Handlungsalternativen in den Blick, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Welt ohne deutsche Panzerlieferungen und ohne chinesisches Klonexperimente auch keine andere wäre. Aber um kühle Einschätzung der Lage geht es bei solchen Meldungen schon lange nicht mehr. Moral ist von einem Aspekt unter anderen zum eigentlichen Kern jeder Debatte mutiert. Es regiert Aufregung und gesinnungsethische Borniertheit. Auf der Strecke bleibt der gesunde Menschenverstand und nüchterne Rationalität.