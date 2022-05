Geschichte – ein „schwieriges“ Fach

Diese eklatanten Wissenslücken legen den Verdacht nahe, dass es um den Geschichtsunterricht an unseren Schulen nicht zum Besten bestellt ist. Geschichte gilt nicht nur bei Schülern als „schwieriges Fach“. Auch Lehrkräfte zweifeln oft an der Nachhaltigkeit ihrer didaktischen Bemühungen. „Geschichte ist für die meisten Schüler ein schwarzes Loch“ – so lautet häufig die Klage der Lehrkräfte auf den Fachkonferenzen. Fragt man Schüler, warum sie sich mit diesem Fach so schwertun, erhält man die lapidare Antwort: „Wir können uns den Stoff einfach nicht merken.“ – Für mich greift diese Erklärung zu kurz.



Sie erklärt nämlich nicht, warum sich Schüler in manchen Unterrichtsfächern Inhalte blendend merken können (von ihren Hobbys ganz zu schweigen), während es ihnen in Geschichte anscheinend nicht gelingt. Was man intellektuell versteht und was einen emotional berührt, kann man sich auch merken. Dieses Grundprinzip der Didaktik behält auch im Fach Geschichte seine Gültigkeit. Vielleicht hat die Didaktik des Faches Geschichte den richtigen Weg der Vermittlung noch nicht gefunden. Wenn Schüler das Gefühl haben, dass sie in der Flut der geschichtlichen Ereignisse ertrinken, kann das ja wohl nur heißen, dass hier einer Didaktik gefrönt wird, die vom Primat der Stofffülle nicht lassen kann.



Wenn ich das Resultat eines herkömmlichen Geschichtsunterrichts betrachte, fällt mir immer das Wort Mephistos aus Goethes „Faust“ ein: „Dann hat er [der Schüler] die Teile in der Hand, fehlt leider! nur das geistige Band“. Der elementare Auftrag des Geschichtslehrers ist aber, den Schülern das „geistige Band“, den Zusammenhang der historischen Ereignisse, zu vermitteln. Dazu braucht er vor allem selbst eine Vorstellung davon, welche Wissensbestände in seinem Fach elementar sind, wie er sie sinnfällig aufbereitet und anschaulich vermittelt. Das Prinzip des exemplarischen Lernens kann dabei helfen, die Stoffberge, die sich im Geschichtsunterricht vor den Schülern auftürmen, zu bewältigen.