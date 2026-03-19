Correctiv Logo
Logo einer vermeintlichen Rechercheplattform / https://www.deutschlandfunk.de/norbert-himmler-als-zdf-intendant-wiedergewaehlt-100.html

Desinformation durch linke Medien Wenn Haltung mehr zählt als Wahrhaftigkeit

Die weitreichendsten Desinformationen der vergangenen Jahre wurden fast ausschließlich von linken Medien verbreitet. Also von Vertretern jenes Milieus, das stets vor Fake News warnt. Mit dem „Correctiv“-Desaster ist dieser Loser-Journalismus jetzt schon wieder gescheitert.

VON BEN KRISCHKE am 20. März 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Zur Artikelübersicht

Neulich bei „Links.Rechts.Mitte“ im österreichischen Servus TV: Anlässlich des Rücktritts des ORF-Chefs wird über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. Auch darüber, ob das Prinzip ÖRR noch zeitgemäß ist. In Österreich genauso wie in Deutschland. Die Journalistin Manuela Raidl (Puls24) und der Standard-Redakteur Eric Frey finden, dass der ÖRR super wichtig sei als Bollwerk gegen Fake News. Einem deutschen Onlinemedium, das zuletzt häufiger Thema war, werfen sie wiederum vor, Desinformation zu verbreiten. Der Bitte der Moderatorin, dem Vorwurf konkrete Beispiele folgen zu lassen, kommen sie nicht nach. Raidl und Frey fällt schlicht keins ein. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Hechinger | Fr., 20. März 2026 - 12:55

Also, Herr Krischke, wenn Sie noch einmal etwas gegen meine Tante Gerda sagen! Sie hat die beste Schwarzwälder Kirschtorte gemacht. Von einem Kaiserschmarrn weiß ich nichts. Und daß Sie bloggt, ist mir auch nicht bekannt. Es wäre auch seltsam, da sie schon vor 25 Jahren verstorben ist. Andererseits zuzutrauen wär's der patenten Dame schon.
Aber lassen wir das! Gehen wir lieber zu „Correctiv“ und werden wir ein wenig ernster! Finden Sie, daß man mit 200.000 € Zuschuß vom Staat gescheitert ist? Warum bekommt eigentlich der „Cicero“ keinen solchen Zuschuß? Aber lassen Sie's besser! Von dem Augenblick an, bei dem ich erführe, daß der „Cicero“ staatlich teilfinanziert wird, würde meine Kündigungsmail losgeschickt.

Christa Wallau | Fr., 20. März 2026 - 13:10

Millionen von deutschen Wählern und Fernsehzuschauern nehmen "diese Loser"
durchaus noch sehr ernst!!!

Ansonsten wären die Wahlen längst anders ausgegangen als bisher.

Von wegen "nicht ernst nehmen"! Die Leute, welche bisher immer dieselben Parteien gewählt haben, müßten ja erst mal z u g e b e n, daß sie selbst jahrelang auf dem Holzweg waren bzw. sich haben täuschen lassen. Das heißt: Sie müßten ihr eigenes Versagen "ernst nehmen".
Das ist aber von den meisten Menschen zu viel verlangt, wie ich schon oft feststellen mußte.
Da sucht man sich lieber wohlfeile Sündenböcke
wie z. B. Putin, Trump, die "Rächten" usw.

Auch in Rheinland-Pfalz wird die Landtagswahl
k e i n e Änderung der Politik bringen, weil eine
Mehrheit die bisherigen Versager und Lügner erneut in ihren Ämtern bestätigen wird.
Das ist schon so sicher wie das Amen in der Kirche.

Zum Thema "Woran liegt das denn?"
könnte ich viel schreiben, lasse es aber.
Der Platz reicht dafür hier sowieso nicht aus.

C. Schnörr | Fr., 20. März 2026 - 13:10

berechtigte Verriss der "Qualitätsmedien" spricht mir aus dem Herzen. Aber seien wir gnädig: die "treue Belegschaft" (O-Ton Himmler) musste noch nicht Spalier stehen und Fähnchen schwenkend dem großen Führer des Relotiussenders Beifall klatschen, und das Spießrutenlaufen der Maulwürfe ("Weltbildbestätigungsfernsehen") fand auch (noch) nicht statt.

Urban Will | Fr., 20. März 2026 - 13:10

noch darüber hinwegsehen, die Betroffenen auslachen und fertig. Aber es ist viel mehr. Wie bei NIUS (hier wohl gemeint mit dem angeblich fakes verbreitenden online Medium) zu hören, traf sich Kanzler Scholz damals mit Vertretern von correctiv bevor dann dieser verlogene Dreck über das Volk verbreitet wurde.
Ich denke daher, da ist längst ein Komplott entstanden aus linksgrünen Politikern und ihnen dienlichen Medien, der ÖRR natürlich inbegriffen und alles geduldet von der dem Brandmauer-Wahn, Feigheit und Machtgier verfallenen Union, der auch hier wieder die Hauptschuld zukommt, da sie morgen eine politisch-kulurelle Wende einleiten könnte.
Der correctiv-Dreck war wohl als letzter Schwerthieb gedacht, um die Opposition ein und für alle Male zu erledigen. Es war das fanal zum Verbots-Akt.
Ich sage es daher ganz deutlich: Linksgrünwoke ist längst weg vom Pfade der Demokratie. Man möchte eine Gesinnungs-Diktatur, die nur das für „demokratisch“ erklärt, was deren Ideologie entspricht.

Marco Riccardi | Fr., 20. März 2026 - 13:27

Was will man da schon groß sagen? Der ÖRR ist eine staatliche Institution und als solche tut sie genauso was der Staat will wie private Institutionen sich nach den Investoren richten.
Übrigens auch aus den selben Gründen: Wenn man nicht tut was der Geldgeber will dann hört der über kurz oder lang auf Geld zu geben, und da hängen eine Menge Jobs dran.
Was möchte der Staat, im übrigen seit 25 Jahren fast ununterbrochen an der Macht und seit Merkel vom ursprünglichen Klientel vollkommen entfremdet, denn nun? Natürlich das war wir alle wollen: Recht haben!
Das ist absolut kein Problem wenn ich oder der Herr Hechinger über mir das möchten, wir sind einfache Leute. Wenn der Staat das will ist das ein gewaltiges Problem weil er damit eine Kontrolle über die öffentliche Meinung ausüben und missbrauchen kann.
In diesem Sinne ein dreifaches Hoch auf George Orwell, der uns vor genau so einem Mist schon im Jahr 1948 gewarnt hat.

Sebastian Habel | Fr., 20. März 2026 - 13:28

Tante Gerdas Kaiserschmarrnblog würde ich sofort lesen. Das klingt, als hätte Tante Gerda Ahnung, wovon sie dort schreibt. Ganz im Gegensatz zu Elmar Theveßen, wenn er über Utah schreibt, aber selber nur zwischen New York City und Washington D.C. pendelt. Das ist dann nämlich Karl-May-Journalismus (das Wort habe ich aus Alexander Teskes Buch geklaut).
Oder ist Tante Gerda etwa eine reale Person, die in Ihrer Kindheit regelmäßig den Kaiserschmarrn verhauen hat, Herr Krischke? Bei dem Trauma hätte ich Verständnis haha

Sabine Lehmann | Fr., 20. März 2026 - 13:53

Herrlich, lieber Herr Habel, den kannte ich noch nicht. Ich erinnere mich aber an früher, an meine "Büro-Büro"-Zeiten, als wir immer, wenn der Amtsschimmel besonders laut wieherte den Spruch nutzten "Was sind das denn hier wieder für Karl-May-Festspiele"......Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt;-)

Krischke | Fr., 20. März 2026 - 14:18

... gibt es leider nicht. Und damit auch nicht ihren Kaiserschmarrnblog. Aber wäre eine Überlegung wert. 

Beste Grüße

Ben Krischke

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.