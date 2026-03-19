Neulich bei „Links.Rechts.Mitte“ im österreichischen Servus TV: Anlässlich des Rücktritts des ORF-Chefs wird über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. Auch darüber, ob das Prinzip ÖRR noch zeitgemäß ist. In Österreich genauso wie in Deutschland. Die Journalistin Manuela Raidl (Puls24) und der Standard-Redakteur Eric Frey finden, dass der ÖRR super wichtig sei als Bollwerk gegen Fake News. Einem deutschen Onlinemedium, das zuletzt häufiger Thema war, werfen sie wiederum vor, Desinformation zu verbreiten. Der Bitte der Moderatorin, dem Vorwurf konkrete Beispiele folgen zu lassen, kommen sie nicht nach. Raidl und Frey fällt schlicht keins ein.