Die Rede von „Desinformation“ hat in den letzten Jahren eine Verdichtung erfahren, die ihre analytische Verlässlichkeit in ein Paradoxon verwandelt: Je häufiger der Begriff verwendet wird, desto verschwommener werden seine Konturen – und desto größer seine politische Funktion. Was ursprünglich als Beschreibung gezielter Täuschungsakte gedacht war, ist heute ein disziplinierendes Narrativ, das an die Stelle der begrifflichen Klärung die performative Verdächtigung setzt. Der Begriff wirkt – nicht, weil er definiert ist, sondern weil er in seiner Unschärfe operationalisiert werden kann.

Was sich unter dem Schlagwort versammelt, ist ein Bündel aus normativer Entrüstung, sicherheitspolitischer Alarmierung und diskurstheoretischer Unschärfe. Drei Vektoren bestimmen die aktuelle Konjunktur: Erstens der Vorwurf falscher oder irreführender Information, zweitens die Unterstellung strategischer Intention, drittens das Anrichten gesellschaftlichen Schadens. Dieses Trilemma erzeugt keine begriffliche Kohärenz, sondern ein diskursives Machtinstrument – ein Container, in dem sich mit allzu grobem Label Unterschiedliches auf einen Nenner bringen lässt: bewusste Fälschung, selektives Weglassen, Zuspitzung, Skandalisierung, Werbung, Satire, Propaganda, Lüge, Bullshit, Gerüchte, wilde Verschwörungstheorien, politische Hetze, kommerziell motiviertes Clickbaiting, Troll-Tum, Bot-Einsätze und PR-Kampagnen.

Wahrheit als öffentliches Hygieneziel

Die erkenntnistheoretische Problematik dieser Entwicklung liegt auf der Hand: Die Frage, ob eine Aussage falsch ist, lässt sich in der Regel nicht unabhängig von ihrem Kontext, ihrer Absicht und ihrer Rezeption entscheiden. Die Geschichte der Wissenschaften ist eine Geschichte revidierter Irrtümer. Was heute als „Desinformation“ geächtet wird, war gestern Hypothese und ist morgen vielleicht Konsens. Der Fall der Laborthese zum Ursprung des Coronavirus – von der faktengeprüften „Verschwörungstheorie“ zur wissenschaftlich diskutablen Möglichkeit – ist beispielhaft dafür, wie zerbrechlich scheinbare Gewissheiten in politisch aufgeladenen Diskursen sind.

Doch genau in dieser Zerbrechlichkeit liegt die Gefahr eines rigiden Wahrheitsregimes. Denn die gegenwärtige Regulierungswut – in Brüssel, Berlin und darüber hinaus – errichtet ein institutionelles Dispositiv, das den offenen Streit um Wahrheit durch regierungsamtliche Festsetzungen ersetzt. Der Digital Services Act (DSA), flankiert von nationalen Gesetzesinitiativen gegen „Falschbehauptungen“, installiert nicht nur eine technische Architektur der Vorzensur, sondern auch eine Architektur staatlich lizenzierter Erkenntnis. Die Wahrheit wird nicht mehr gesucht, sondern zugewiesen – von Aufsichtsbehörden, Plattformbetreibern, NGO-Konsortien und halbstaatlichen Faktencheckern. Das ist nicht Aufklärung, sondern Verwaltungslogik.

Michel Foucault hätte diesen Mechanismus als Dispositiv der wahrheitsförmigen Macht bezeichnet – eine Konfiguration aus Institutionen, Diskursen und Techniken, die nicht Wahrheit selbst herstellen, sondern deren gesellschaftlich akzeptierte Form. Statt den Diskurs zu öffnen, wird er moralisch kodiert. Statt Differenz zuzulassen, wird sie pathologisiert. Die Wahrheit wird nicht mehr verhandelt, sondern als öffentliches Hygieneziel verfolgt – mit den Instrumenten der Quarantäne und vorsorglichen Erregung.

Misstrauen gegenüber dem Urteil des Bürgers

Die Rhetorik der „Desinformation“ operiert dabei mit medizinischen und ökologischen Metaphern: Die Rede ist von toxischen Inhalten, kognitiver Verschmutzung, Infodemie, mentaler Ansteckung. Der Diskurs wird virologisch, seine Gegenmaßnahmen folgen einer Logik der Seuchenbekämpfung: isolieren, löschen, sperren. Was im digitalen Körper als infektiös gilt, wird entfernt – nicht widerlegt. Die Wahrheit wird zur Immunabwehr, der Irrtum zur Bedrohung. Ein demokratischer Diskurs, der dem Irrtum nicht standhält, ist aber kein Raum der Vernunft mehr, sondern ein steriler Panikraum.

Diese anti-dialektische Hygiene entspringt einem tiefen Misstrauen gegenüber dem Urteil des Bürgers. Das Ideal der deliberativen Demokratie wird ersetzt durch das Paradigma der kuratierten Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit selbst gerät unter Kuratel. Plattformen agieren als parajuristische Vorinstanzen, die zwischen „wahrer“ und „gefährlicher“ Information differenzieren – nicht entlang klarer rechtsstaatlicher Kriterien, sondern entlang schwankender „Community Standards“, die sich hinter technokratischen Begriffen wie „Harmful Misinformation“ oder „Coordinated Inauthentic Behavior“ verschanzen.

„Desinformation“ ist ein alter Propagandabegriff

Was dabei zunehmend in Vergessenheit gerät, ist die historische Tiefenstruktur strategischer Kommunikation. Der Begriff der „Desinformation“ wird behandelt, als sei er eine Neuentdeckung der Plattformgesellschaft. Dabei reicht seine Genealogie tief in die Geschichte der Propaganda, der Public Relations und der politischen Kriegsführung zurück. Edward Bernays, die CIA, Spin Doctors der 1990er, der Irakkrieg 2003, die PR-Industrien der Pharmakonzerne – all diese Akteure haben gezeigt, wie Wahrheit inszeniert, verschleiert, verkauft werden kann. Der heutige Diskurs hingegen tut so, als beginne diese Geschichte mit Cambridge Analytica und als liege die Gefahr ausschließlich bei „ausländischen Trollen“ oder „rechten Telegramgruppen“.

Diese historisch selektive Kurzsichtigkeit geht Hand in Hand mit einem auffälligen Versäumnis der Wissenschaft. Während sich die Desinformationsforschung zur neuen interdisziplinären Mode erklärt, werden zentrale Diskurse – aus der Propagandatheorie, der Kommunikationssoziologie, der Rhetorik, der Kritischen Theorie – systematisch ignoriert. Statt begrifflicher Präzision dominiert normative Alarmierung. Der Begriff wird nicht erklärt, sondern gefühlt. Seine moralische Aufladung ersetzt die analytische Differenzierung. In ihrer hypertrophen Konjunktur verliert die Forschung das, was sie zu schützen vorgibt: die Unterscheidungskraft.

Definitionsmacht über Desinformation

Doch wer Desinformation nicht begreift, kann sie auch nicht bekämpfen. Was gebraucht wird, ist eine radikale Begriffsarbeit: Was unterscheidet eine bewusste Täuschung von einem Irrtum? Wann wird Framing zur Manipulation? Wie unterscheidet sich legitime Zuspitzung von gezielter Irreführung? Und vor allem: Wer darf das entscheiden? Die Frage nach der Definition ist stets auch die Frage nach der Definitionsmacht.

„Desinformiere dich!: Eine Streitschrift“

von Jakob Schirrmacher

Die letzte Frage ist entscheidend – denn sie ist die politischste. Die Definitionsmacht über Desinformation ist nicht neutral. Sie ist selbst ein Machtmittel. Und sie wird zunehmend genutzt, um Dissens zu delegitimieren. Wer abweicht, wird markiert – als Leugner, Schwurbler, Desinformant. Was als Abwehr gegen autoritäre Propaganda begann, droht selbst zum autoritären Reflex zu werden. Die liberale Demokratie entdeckt ihre Gegner nicht außerhalb, sondern innerhalb des Diskurses – und setzt auf präventive Immunisierung statt auf agonale Selbstbehauptung.

Ein Regime der Wahrheitssimulation

Die offene Gesellschaft lebt vom Widerspruch. Eine Demokratie, die Irrtümer nicht erträgt, hat ihre dialogische Mitte verloren. Eine Demokratie, die Wahrheit verordnet, hat ihre kritische Vernunft aufgegeben. Und eine Wissenschaft, die Begriffe moralisierend verwendet, anstatt sie zu klären, gibt sich selbst der Beliebigkeit preis. Wenn epistemische Komplexität zur Gefahr erklärt wird, triumphiert nicht die Wahrheit – sondern das Regime ihrer Simulation.

Das Paradoxe an der gegenwärtigen Desinformationsbekämpfung ist ihre eigene performative Blindheit. Die Verfahren, die sie etabliert – Blacklisting, Löschpolitik, algorithmische Ranking-Systeme – schaffen nicht Klarheit, sondern einen neuen Informationsfilter, der unbemerkt selbst zur Quelle epistemischer Verzerrung wird. Ausgerechnet jene Institutionen, die den öffentlichen Raum schützen sollen, verwandeln ihn in eine Zone semantischer Kontrolle. Wer definiert, was sagbar ist, definiert auch, was denkbar bleibt.

Es ist an der Zeit, den Begriff der Desinformation zu entmythologisieren – nicht, um strategische Täuschung zu verharmlosen, sondern um die Freiheit des Denkens zu schützen. Wahrheit braucht Streit, nicht Konsens. Erkenntnis entsteht aus Differenz, nicht aus Löschalgorithmus. Und Aufklärung beginnt nicht mit Regulierung, sondern mit der Frage: Wer spricht? Mit welcher Autorität? Und mit welchem Interesse? Denn der gefährlichste Irrtum unserer Zeit ist nicht die Lüge – es ist der Glaube, man könne die Wahrheit administrieren.