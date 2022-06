Stell dir vor, es ist Spargelzeit – und keiner kauft das saisonale Edelgemüse. Ganz so schlimm ist es nicht, aber schon jetzt zeichnen sich für diese Saison, die Mitte April begann und traditionell am Johannistag, dem 24. Juni, endet, teilweise dramatische Umsatzeinbrüche ab. In einigen Regionen ist bereits von einer „katastrophalen Saison“ die Rede. Viele Spargelbauern haben die Bewirtschaftung von Teilen ihrer Felder für dieses Jahr bereits eingestellt, in einigen Betrieben betrifft das bis zu 50 Prozent der Anbaufläche.

Das Pfingstwochenende, seit jeher ein Höhepunkt der Spargelsaison, ist zum letzten Hoffnungsschimmer geworden, die Verluste wenigstens etwas minimieren zu können. Doch bereits jetzt ist absehbar, dass der diesjährige Einbruch für eine nachhaltige Zäsur in der Branche sorgen könnte. Spargelbauer Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, rechnet damit, dass von den in Brandenburg bislang mit Spargel bewirtschafteten 3900 Hektar mittelfristig nur 2500 Hektar übrig bleiben könnten. Eine Reihe von Betrieben plant nach seinen Angaben den Umstieg auf andere Kulturen wie Getreide oder erwägt den Bau von Solaranlagen auf den Flächen, schreibt das Agrarmagazin Proplanta. Aus anderen Bundesländern kommen ähnliche Berichte.