Collien Fernandes
Schauspielerin Collien Fernandes / picture alliance/dpa | Christoph Soeder

„Spiegel“ unterliegt Christian Ulmen vor Gericht Vom „Sturmgeschütz“ zum Regenbogenblatt

Das Magazin „Der Spiegel“ hat vor Gericht gegen Christian Ulmen verloren. Das macht den Fall Ulmen/Fernandes jetzt zum Lehrstück. Über Rosenkriege, die Privatsache bleiben sollten, und Journalisten, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden.

VON BEN KRISCHKE am 24. Juni 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Rosenkriege sind Privatsache. Wenn sich Prominente trennen, sollten auch sie das hinter verschlossenen Türen tun. Nicht nur, weil es wichtigere Themen gibt als bekannte Paare, die streiten und keine mehr sind. Das ist nur die Perspektive von außen. Noch viel wichtiger ist die Perspektive von innen. Wer die Öffentlichkeit für Privates nutzt, öffnet die Büchse der Pandora; auch presserechtlich. Der bringt etwas ins Rollen, das er oder sie nicht mehr kontrollieren kann.

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Klaus Funke | Mi., 24. Juni 2026 - 18:40

Keinerlei Filme mit Christian Ulmen und Coleen Fernandes mehr anschauen! Konsequent wegdrücken. Das ist das Einzige, was man als Verbraucher/Normalbürger machen sollte. Keine Bühne für derartige Rosenkrieger. Wegschalten! Ignorieren!

Hier ist Frau Fernandes an die Öffentlichkeit gegangen, mit Hilfe des schmierigen Spiegels. Herr Ulmen ist hier das Opfer. Aber bei ihnen hat der Spiegel sein schmutziges Ziel erreicht.

Thomas Hechinger | Mi., 24. Juni 2026 - 19:18

Vor der Affäre kannte ich weder Herrn Ulmen noch Frau Fernandes. Und ich habe nicht den Eindruck, daß ich etwas Wichtiges verpaßt hätte. Sehr wohl aber scheint es mir, daß es um mehr als linken Boulevard-Journalismus ging. Wie die Justizministerin ihren Gesetzentwurf just in dem Moment präsentierte, als der „Spiegel“ mit seiner Geschichte herauskam, spricht für ein abgekartetes Spiel. Hier widmet sich die woke Blase einem ihrer Herzensanliegen, von Deepfakes bis zu Catcalling. Nicht daß es im Internet nicht genügend Schmutz gäbe, mit dem Menschen niedergemacht und gedemütigt würden. Dennoch erscheinen mir die sexuellen Übergriffe gegen Frauen bis hin zur Vergewaltigung im analogen Leben wesentlich bedeutsamer. Aber dieses Thema rührt man lieber nicht an, weil man sich sonst mit den Folgen der eigenen Ideologie beschäftigen müßte. Und die Erzählung vom Segen der Migration darf auf keinen Fall als Schauermärchen enden.

Walter Bühler | Mi., 24. Juni 2026 - 22:59

... zusammen mit der Zeit, der SZ und der TAZ auch in der privaten Medienwelt so durchgesetzt, wie es die ÖRR-Medienhäuser vorgemacht haben.

Faktenorientierter Journalismus ist in diesen Blättern schon lange nicht mehr zu finden, wie im ÖRR.

Welcher vernünftige Mensch liest denn noch diese bräsigen Blätter mit diesen langweiligen Talkschau-"Prominenten" (wie Barbara Schoneberger, aber auch dieser Christian Ulmen und diese Coleen Fernandes ) aus "3nach9", "NDR Talk Schau", " Kölner Treff" usw. ?

Diesen Quatsch muss man sich nicht antun.

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