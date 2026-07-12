Schuklasse
Bildung läuft in Deutschland nicht mehr nach Plan / picture alliance/dpa | Jens Kalaene

VERA-Überprüfung 2026 Der Sargnagel des Wohlstands

Die neuen VERA-Daten werden oft missverstanden – und sind doch alarmierend. Deutschlands Bildungssystem verliert immer mehr leistungsstarke Schüler. Das ist weit mehr als ein schulpolitisches Problem, es beschleunigt den wirtschaftlichen Niedergang des Landes.

VON MATHIAS BRODKORB am 12. Juli 2026 9 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Vor wenigen Tagen schlug der Berliner Tagesspiegel Alarm: „Die Hälfte der Berliner Drittklässler ist abgehängt“. Die Hauptstadt legte als erstes Bundesland die Ergebnisse der VERA-Überprüfung für 2026 vor. Bei diesem Test verfehlten die Kinder zu 50 Prozent im Bereich Lesen die sogenannten Mindeststandards und in Mathematik zu 48 Prozent. Dennoch stimmte die Überschrift nicht ganz.

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