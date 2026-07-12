- Der Sargnagel des Wohlstands
Die neuen VERA-Daten werden oft missverstanden – und sind doch alarmierend. Deutschlands Bildungssystem verliert immer mehr leistungsstarke Schüler. Das ist weit mehr als ein schulpolitisches Problem, es beschleunigt den wirtschaftlichen Niedergang des Landes.
Vor wenigen Tagen schlug der Berliner Tagesspiegel Alarm: „Die Hälfte der Berliner Drittklässler ist abgehängt“. Die Hauptstadt legte als erstes Bundesland die Ergebnisse der VERA-Überprüfung für 2026 vor. Bei diesem Test verfehlten die Kinder zu 50 Prozent im Bereich Lesen die sogenannten Mindeststandards und in Mathematik zu 48 Prozent. Dennoch stimmte die Überschrift nicht ganz.
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