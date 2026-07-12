VERA-Überprüfung 2026 - Der Sargnagel des Wohlstands

Die neuen VERA-Daten werden oft missverstanden – und sind doch alarmierend. Deutschlands Bildungssystem verliert immer mehr leistungsstarke Schüler. Das ist weit mehr als ein schulpolitisches Problem, es beschleunigt den wirtschaftlichen Niedergang des Landes.