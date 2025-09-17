Rostige Wand mit Löchern
Sogar der Eiserne Vorhang hatte Löcher. Die werden jetzt aus politisch korrekten Gründen gestopft / Illustration: ChatGPT

Der neue Eiserne Vorhang Wissenschaft zeigt „Haltung“

Zunehmend werden im akademischen Betrieb fachlich einwandfreie Arbeiten russischer Forscher ignoriert – aus rein politischen Gründen. Das war nicht einmal im Kalten Krieg der Fall und widerspricht allen Prinzipien der Wissenschaft.

VON HENRIEKE STAHL am 23. September 2025 8 min

Autoreninfo

Prof. Dr. phil. Henrieke Stahl lehrt slavistische Literaturwissenschaft an der Universität Trier. 

So erreichen Sie Henrieke Stahl:

Zur Artikelübersicht

Als ich mich dieser Tage mit einem Gutachten über ein Forschungsprojekt befasste, wurde ich stutzig. Die Publikationen meines hochgeschätzten Kollegen, der an einer Universität in der Russischen Föderation lehrt, die für das Projekt von zentraler Relevanz sind, darunter seine vor kurzem erschienene Monografie, fehlten. Die weitere Recherche zeigte, dass in dem Projektantrag systematisch nur Arbeiten von Kollegen aufgeführt wurden, die seit Februar 2022 nicht (mehr) in der Russischen Föderation leben. 

Das – fachlich ausgezeichnete – Projekt zeigt also politisch korrekte „Haltung“ und distanziert sich durch Auslassung von allen, die das Russland Putins aus Protest nicht verlassen haben. Diese Fachkollegen werden indirekt als Mitläufer stigmatisiert und über einen Kamm geschoren: Weshalb jemand nicht emigriert ist, spielt keine Rolle. Subtiler, aber nichtsdestoweniger mutiger Widerstand im Land wird ignoriert. Jeder in Russland gebliebene Kollege wird zum Feind, mit dem man nicht mehr spricht: Eine Erwähnung würde eine Unterstützung signalisieren, die Ausblendung konstatiert deren Entzug. Auf die offizielle Einstellung aller akademischen Kooperationen mit russischen Institutionen erfolgt hier der Abbruch der Brücken auch in der Forschung selbst, freiwillig und ohne politischen Druck. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.