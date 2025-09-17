- Wissenschaft zeigt „Haltung“
Zunehmend werden im akademischen Betrieb fachlich einwandfreie Arbeiten russischer Forscher ignoriert – aus rein politischen Gründen. Das war nicht einmal im Kalten Krieg der Fall und widerspricht allen Prinzipien der Wissenschaft.
Als ich mich dieser Tage mit einem Gutachten über ein Forschungsprojekt befasste, wurde ich stutzig. Die Publikationen meines hochgeschätzten Kollegen, der an einer Universität in der Russischen Föderation lehrt, die für das Projekt von zentraler Relevanz sind, darunter seine vor kurzem erschienene Monografie, fehlten. Die weitere Recherche zeigte, dass in dem Projektantrag systematisch nur Arbeiten von Kollegen aufgeführt wurden, die seit Februar 2022 nicht (mehr) in der Russischen Föderation leben.
Das – fachlich ausgezeichnete – Projekt zeigt also politisch korrekte „Haltung“ und distanziert sich durch Auslassung von allen, die das Russland Putins aus Protest nicht verlassen haben. Diese Fachkollegen werden indirekt als Mitläufer stigmatisiert und über einen Kamm geschoren: Weshalb jemand nicht emigriert ist, spielt keine Rolle. Subtiler, aber nichtsdestoweniger mutiger Widerstand im Land wird ignoriert. Jeder in Russland gebliebene Kollege wird zum Feind, mit dem man nicht mehr spricht: Eine Erwähnung würde eine Unterstützung signalisieren, die Ausblendung konstatiert deren Entzug. Auf die offizielle Einstellung aller akademischen Kooperationen mit russischen Institutionen erfolgt hier der Abbruch der Brücken auch in der Forschung selbst, freiwillig und ohne politischen Druck.
