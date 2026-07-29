Aufblasbarer Globus
Die Erde macht schlapp: picture alliance/KEYSTONE | PETER KLAUNZER

Erdüberlastungstag Der Kalender der Apokalypse

Morgen begeht die Weltgemeinschaft den Erdüberlastungstag. Was nach Burnout von Mutter Natur klingt, fußt auf falschen Modellen. Aus einer cleveren PR-Strategie ist das Erntedankfest der säkularen Gesellschaft geworden.

VON RALF HANSELLE am 29. Juli 2026 5 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

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Ab morgen ist Schluss! Nur noch ein Tag und die Welt als Ganzes steckt knietief im Dispo. Am morgigen 30. Juli nämlich ist Erdüberlastungstag, eine Art „Regretting Motherhood“ von Mutter Natur. Die, so scheint es, hat jetzt immer früher die Faxen dicke, den Kanal voll oder den TransFair-Kaffee offen. War sie noch 1970, dem Jahr, in dem der menschliche Ressourcenverbrauch erstmals die global zur Verfügung stehenden Güter überstieg, erst am 29. Dezember mit Nerven wie Bevorratung am Ende, so hat sich das Datum für den Erdüberlastungstag im Laufe der letzten Jahrzehnte – sieht man von wenigen Ausnahmejahren einmal ab – immer weiter in Richtung Ferienrückreiseverkehr geschoben. 2023 war es bereits der 2. August, 2024 der 1. August. 

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Sabine Lehmann | Mi., 29. Juli 2026 - 18:36

Der beste Ehemann von allen reklamiert gerade, er hätte quasi jeden zweiten Tag einen Überlastungstag, er möchte jetzt von mir wissen, wie und wo er dafür entschädigt und endlich entlastet würde. Ich, die beste Ehefrau von allen, verständnis- und rücksichtsvoll wie ich nunmal bin, habe ihn sogleich zum Rasen mähen in die Botanik geschickt, damit ihm die Flausen ausgehen;-) Die anschließende Diskussion darüber, ob das nun seinen ökologischen Fußabdruck verbessere oder verschlechtere, habe ich im Keim ersticken können, denn schließlich werden wir in diesem Jahr den Urlaub canceln, weil Lehmännchen sich den Meniskus geschreddert hat.
Ja, und über den Zustand unseres Planeten machen sich doch schon so viele hoch qualifizierte Zweibeiner ausreichend Gedanken, demnächst rollen bestimmt wieder Greta & Luisa mit dem Bollerwagen über das nächste Flugfeld, um uns mit ihrer Impertinenz mal wieder so richtig auf den Sack zu gehen. Schönen Abend noch.

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