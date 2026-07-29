- Der Kalender der Apokalypse
Morgen begeht die Weltgemeinschaft den Erdüberlastungstag. Was nach Burnout von Mutter Natur klingt, fußt auf falschen Modellen. Aus einer cleveren PR-Strategie ist das Erntedankfest der säkularen Gesellschaft geworden.
Ab morgen ist Schluss! Nur noch ein Tag und die Welt als Ganzes steckt knietief im Dispo. Am morgigen 30. Juli nämlich ist Erdüberlastungstag, eine Art „Regretting Motherhood“ von Mutter Natur. Die, so scheint es, hat jetzt immer früher die Faxen dicke, den Kanal voll oder den TransFair-Kaffee offen. War sie noch 1970, dem Jahr, in dem der menschliche Ressourcenverbrauch erstmals die global zur Verfügung stehenden Güter überstieg, erst am 29. Dezember mit Nerven wie Bevorratung am Ende, so hat sich das Datum für den Erdüberlastungstag im Laufe der letzten Jahrzehnte – sieht man von wenigen Ausnahmejahren einmal ab – immer weiter in Richtung Ferienrückreiseverkehr geschoben. 2023 war es bereits der 2. August, 2024 der 1. August.
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