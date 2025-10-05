- Der Gesellschaft die Wurst vorhalten
Jan Böhmermann war der Liebling eines linken Kulturmilieus. Nun wird der Scharfrichter des richtigen Meinens selbst Opfer eines Shitstorms. Der Grund: Böhmermann positionierte sich gegen Antisemitismus.
„Die Möglichkeit der Unvernunft“. So heißt ein Projekt von Jan Böhmermann und seiner Gruppe Royal im Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW), dem ehemaligen Kongresszentrum – formerly known as „Schwangere Auster“. Eröffnet wurde die Show vor einer Woche. Im Wesentlichen zeigt sie Objekte, die wirken wie Karikaturen auf moderne Kunst.
Da ist etwa eine Büste von Helmut Kohl aus einhundert Kilogramm Butter, die man vorgestern, am Tag der deutschen Einheit, angeschnitten hat. Oder E-Scootern, die sich bis zur Terrasse des HSK stapeln. Der Kopf und ein halber Arm einer aufblasbaren Freiheitsstatue in einem Bassin (merke: der Freiheit steht das Wasser bis zum Hals). Ein Fernglas, das auf einen Spiegel am Carillon südwestlich des Kongresszentrums gerichtet ist und einen Blick in das Kanzleramt gewähren soll. Und schließlich noch eine Montage der Anwalts- und Gerichtsschreiben, die Böhmermann in den letzte fünfzehn Jahren erreicht haben.
