Haus der Kulturen der Welt
Die Freiheit geht Stück für Stück baden: Böhmermann-Ausstellung in Berlin / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber

Eklat um Jan Böhmermann Der Gesellschaft die Wurst vorhalten

Jan Böhmermann war der Liebling eines linken Kulturmilieus. Nun wird der Scharfrichter des richtigen Meinens selbst Opfer eines Shitstorms. Der Grund: Böhmermann positionierte sich gegen Antisemitismus.

GRAUZONE VON ALEXANDER GRAU am 5. Oktober 2025

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

„Die Möglichkeit der Unvernunft“. So heißt ein Projekt von Jan Böhmermann und seiner Gruppe Royal im Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW), dem ehemaligen Kongresszentrum – formerly known as „Schwangere Auster“. Eröffnet wurde die Show vor einer Woche. Im Wesentlichen zeigt sie Objekte, die wirken wie Karikaturen auf moderne Kunst.

Da ist etwa eine Büste von Helmut Kohl aus einhundert Kilogramm Butter, die man vorgestern, am Tag der deutschen Einheit, angeschnitten hat. Oder E-Scootern, die sich bis zur Terrasse des HSK stapeln. Der Kopf und ein halber Arm einer aufblasbaren Freiheitsstatue in einem Bassin (merke: der Freiheit steht das Wasser bis zum Hals). Ein Fernglas, das auf einen Spiegel am Carillon südwestlich des Kongresszentrums gerichtet ist und einen Blick in das Kanzleramt gewähren soll. Und schließlich noch eine Montage der Anwalts- und Gerichtsschreiben, die Böhmermann in den letzte fünfzehn Jahren erreicht haben.

Karl-Heinz Weiß | So., 5. Oktober 2025 - 12:53

Sehr treffende Beschreibung eines (GEZ-finanzierten) Selbstverliebten. Der (wirklich) begnadete Harald Schmidt hatte seine Meinung über den Ausstellungsmacher schon vor vielen Jahren noch kürzer auf den Punkt gebracht: "Krawallschachtel“.

Achim Koester | So., 5. Oktober 2025 - 12:57

Böhmermann ist zum Glück endlich selbst das Opfer seiner unflätigen Kampagnen geworden. Er hat ohne Skrupel die Existenz Andersdenkender durch persönliche Verunglimpfung ruiniert, und es ist mehr als gerecht, dass ihm nun das Gleiche widerfährt. Wer Andern eine Grube gräbt....
Das ZDF sollte endlich Rückgrat zeigen und ihn hinauswerfen.

Christa Wallau | So., 5. Oktober 2025 - 13:06

längst ausgelotet bzw. ausgereizt!
Nur deshalb befindet sich das Land ja in dem heutigen elenden Zustand.
E n d l i c h (!!!) wehren sich die verbliebenen Vernünftigen gegen eine etablierte Clique von selbsternannten "Künstlern" jeglicher Art, die allen anderen i h r e n Willen u. Geschmack aufzwingen wollen und damit sehr weit gekommen sind.

Sei es in der Politik, auf dem großen Feld der Kunst und sogar in der Wissenschaft - überall feiert die "Verrücktheit" seit Jahrzehnten fröhliche Urständ und verspottet alle Menschen bzw. grenzt sie aus, die sich dieser Vereinnahmung widersetzen.

Hoffentlich gelingt jetzt endlich - nicht nur schleppend, sondern radikal und umfassend - die notwendige Kehrtwende zu vollziehen.
Der bisher angerichtete Schaden reicht dicke!
Die bestens vernetzten, aufgeblasenen Profiteure des bisherigen "Kultur-Krampfes" gehören auf ihr Normalmaß zurechtgestutzt.
Die "geistig-moralische" Wende , die Kohl einst versprach, aber nicht lieferte, ist überfällig!

Klaus Funke | So., 5. Oktober 2025 - 13:15

Dem ZDF ist es wohl langsam zu brenzlig mit dem lieben Jan geworden, weshalb dieser Stolperstein ins Spielfeld geworfen wurde. Ich glaube nicht an Zufälle. Dafür ist der Böhmi dem ZDF denn doch zu teuer. Jetzt bietet sich nun die Gelegenheit den Poltergeist ganz auf die Elegante loszuwerden. Und dabei findet das ZDF sogar noch Beifall auf breiter Front. Das könnte dem arg gebeutelten Image guttun. Und es ist höchste Zeit. Denn die Hütte der ÖRR brennt bereits lichterloh. Da kommt ein Befreiungsschlag zur rechten Zeit. Wie gesagt, alles nur Vermutung. Aber ich könnte damit richtig liegen. Oder? Was sagt ihr dazu, liebe CICERO-Gemeinde?

Markus Michaelis | So., 5. Oktober 2025 - 13:39

Es kann einfach Teil einer normalen Auseinandersetzung sein - gute Demokratie sozusagen. Ich sehe (was ich wahrscheinlich zu oft betone?) das als Zeichen der allgemeine Hilflosigkeit unserer Gesellschaft - gerade der staatstragenden, "demokratischen" Mitte.

2004 haben wir die EU erweitert - Skeptiker, dass "die im Osten" doch recht anders seien, wurden progressiv in die Ecke gestellt und die Eine Menschheit betont. Die Betoner der Einen Menschheit sind heute zur Integration der ganzen Menschheit weitergezogen und beklagen sich bitter über den Osten, die nicht wirklich dazugehörten. Mehr Ideen hat man dann auch nicht.

Das sind aber die kleinen Probleme. Ich habe schon 2015 gedacht, dass die Weltsicht-Gegensätze, die man sich hier auflädt, drei Nummern zu groß für diese Gesellschaft sind, die, gerade in der Mitte, kein realistisches Bild ihrer kleiner werdenden Größe in der Welt mehr hat. Die Israelfragen überfordern vollkommen und es stehen noch einige andere Großfragen an.

Thomas Veit | So., 5. Oktober 2025 - 14:43

"Und in der taz befand ein Kommentator, Böhmermann knicke ein und gebe dem massiven Druck von Kulturstaatsminister Weimer nach: „Das kommt einer Kapitulation gleich.“"

Die Kritiker aus dem linken Lager liegen vollkommen falsch: 'uns Böhmi' weiß einfach nur genau wo seine Kohle herkommt... (Staatsminister Wolfram Weimer/ÖRR ☝) ..., und möchte da lieber nix riskieren... - zu gefährlich!

Sonst müsste er am Ende noch richtig arbeiten gehen... - als Intellektueller... 😉 🤣 /Ironie

