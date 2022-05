Letztens ging ich, etwas unbedacht, in ein bayerisches Restaurant in Berlin. Der Oberkellner begrüßte mich mit einem herzlichen „Grüß Gott“, anderen Gästen, die gerade hinausgingen, warf er ein kerniges „Servus“ nach. Natürlich gehörte es zu seinen Aufgaben, in regelmäßigen Abständen bayerische Lautsignale von sich zu geben, er fungierte als Dekorationselement wie die weiß-blauen Tischdecken und die Bilder der Frauenkirche mit fernen Alpengipfeln. Ein paar Tage später war ich in München und aß in der Pfälzer Weinstube am Odeonsplatz zu Mittag. Eine Kellnerin osteuropäischer Herkunft bediente mich, die einen slawischen Akzent hatte und ganz unbayerisch leise sprach. Dies tat der Atmosphäre keinen Abbruch, die Brezel auf dem Tisch und all das Übrige machten es spielend wett, und es wirkte sogar echter.

Wir wissen: Das Essen soll ein Erlebnis sein. Wer in ein chinesisches Restaurant geht, erwartet rot glühende Lampions und Bilder feuerspeiender Drachen, um des Spaßes willen. Zwar sieht China heute eigentlich anders aus, doch die Restaurants bewahren das alte Bild wie ein Völkerkundemuseum. Das Vorgetäuschte, Attrappenhafte erstreckt sich auch auf die Hauptsache: Es werden weder Hahnenkämme noch Hühnerklauen serviert, man setzt auf die europagängigen Delikatessen wie Frühlingsrolle und Dumplings. So will es die glocalization: Was weltweit erfolgreich sein soll, muss sich den Regionen anpassen. Die Gäste durchschauen auch dies, und sie können es genießen: Nichts schmeckt so authentisch wie das Unechte.