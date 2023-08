So erreichen Sie Stefan aus dem Siepen:

An einem Herbsttag des Jahres 1841 spazierte Gérard de Nerval, der romantische Dichter, durch den Garten des Palais Royal in Paris. Zum Erstaunen der Passanten führte er einen Hummer an der Leine. Auf die Frage, warum er sich gerade dieses Tier, das doch nicht gut zu Fuß sei, als Begleiter auswähle, gab er zur Antwort: „Hummer sind ruhig, haben ein ernstes Wesen, kennen die Geheimnisse des Meeres und bellen nicht.“

Nervals Beispiel hat nicht Schule gemacht: Der Hummer konnte sich als Haustier nicht durchsetzen. Nach wie vor sieht man Hunde, Hunde, Hunde – der Traditionalismus auf diesem Feld ist groß. Immerhin, ein paar Neuerungen sind zu verzeichnen; und sie deuten darauf hin, dass die Herrchen und Frauchen heute so wunderlich geworden sind, wie es damals Nerval war.