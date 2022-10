Wenn ein Journalist im Fernsehen den Bundeskanzler interviewt, spricht er ihn in schöner Einfachheit mit „Herr Scholz“ an. Die gleiche Anrede verwendet er auch gegenüber einem Sparkassenleiter oder Fußballspieler – es sei denn, hier entscheidet er sich für „Olaf Scholz“. Wir leben nun einmal in unzeremoniösen, bis auf die Knochen egalitären Zeiten, und Formeln wie „Herr Bundeskanzler“ sind außer Gebrauch geraten. Das Muster für solche Nivellierungen hat bereits die Französische Revolution geliefert: Ludwig XVI. wurde, nachdem man ihn abgesetzt und inhaftiert hatte, mit „Bürger Capet“ angeredet. Damals handelte es sich um eine Provokation, die in pointierter Form zusammenfasste, was die historische Stunde geschlagen hatte; heute bringt „Herr Scholz“ nur noch die ganz normale Wurstigkeit zum Ausdruck.

Präsident Macron wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung von einem Jugendlichen mit „Wie geht’s, Manu?“ (Koseform von Emmanuel) angesprochen. Statt erfreut zu sein, dass die junge Generation ein so unverkrampftes Verhältnis zu Politikern pflegt, sagte er, 230 Jahre nach der Französischen Revolution: „Für dich bin ich immer noch Herr Präsident (Monsieur le Président de la République).“ Leider durfte ich ihn nicht wählen, sonst hätte ich es wegen dieses Satzes getan.