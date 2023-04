Neulich, bei einem Flug von Paris nach Berlin, machte ich die Beobachtung, dass es in Deutschland gewisse Tugenden gibt, die niemals aussterben werden. Ein Grenzbeamter mit teutonischem Bart empfing die ankommenden Reisenden, kaum dass sie die Gangway verlassen hatten, mit dem Satz: „Alle mal nach rechts!“ Die Passagiere stellten sich in einer Reihe auf, auch die Franzosen hatten verstanden, was von ihnen erwartet wurde: Einfache Sprache, untermalt mit Gesten, ist universell. Ein zweiter Teutone führte einen Schäferhund heran, und dieser schnüffelte ausgiebig die gesamte Reihe ab. Da freute ich mich, wieder in der Heimat zu sein; die französische Höflichkeit war mir fast schon auf die Nerven gegangen.

Wenn der deutsche Außenminister (das Wort in geschlechtsneutralem Sinne verwendet) sich in der „Ministermaschine“ (ebenso) auf eine Dienstreise begibt, wird er immer von hilfreichen Diplomaten-Geistern begleitet. Manchmal hatte ich das Vergnügen, mit von der Partie zu sein, und jedes Mal bin ich, ehe der Flug begann, von einem Sicherheitsmann durchsucht worden. Man weiß ja nie! Eine Ausnahme zu machen, war schon immer der Anfang aller Übel; wenn man erst einmal an einer Stelle nachlässig wird, geraten die Dinge bald überall ins Rutschen. Der Diplomat als Flugzeugentführer, wenn nicht gar als Mörder seines Ministers – das ist der Stoff eines Thrillers, der hoffentlich bald geschrieben wird. Er ist zu schade, um nur in den Köpfen der Sicherheitsleute zu spuken.