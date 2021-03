Seltsame Szenen auf Bürgersteigen. Die Seuche drängt die Kunden aus den Geschäften nach draußen, und weil Abstandhalten erste Bürgerpflicht ist, zieht sich selbst eine kleine Schlange beträchtlich in die Länge. Bei gutem wie schlechtem Wetter findet man sich unter freiem Himmel wieder, wartet geduldig und mit glasigem Blick vor dem Bäcker an der Ecke, vor dem Lieblingsrestaurant, das seine Gerichte wie eine Pommesbude über die Straße verkauft, vor dem systemrelevanten Buchladen. Die Schlange ist ein Symbol dafür, dass etwas nicht Geheures, unbestimmt Unheilvolles geschieht; man fühlt sich in überwundene Zeiten zurückgeworfen, und die Brötchen oder das Taschenbuch, für die man ansteht, steigen im Wert. Dabei weiß man natürlich, dass kein Mangel besteht, der Überfluss geht weiter; es sind bloß die Bilder, die einen angreifen, auf halb sarkastische Weise das Unheil vorführen. Die Schlange zeigt an, wie es wäre, wenn es ernst wäre.

Anstehen für das neueste IPhone Fast schon eine nostalgische Erinnerung: die Schlange vor dem Apple-­Store. Wenn ein neues Gadget seine spektakuläre, mit Getöse angekündigte Premiere hat, drängen sich morgens die Computer-Umnebelten vor den Türen. Der „early user“, der die begehrte Novität ergattert, gehört für ein oder zwei Tage zu einer Avantgarde, die nur in seinem Kopf existiert. Trotz der Banalität ein Bild der Zeit: Die rasende Abfolge der technischen Neuerungen, die eigentlich abschreckend wirken, den Widerstand der Intelligenz wachrufen sollte, animiert im Gegenteil zur Schlangenbildung.