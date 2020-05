„Wie geht’s?“ Die zweite Standardfrage war bar jeder Bedeutung, man durfte sich bei ihr entspannen, das Gehirn in angenehmen Leerlauf versetzen. Heute gibt sie dem Gespräch gleich zu Beginn eine ominöse Note, und erst wenn beide Seiten sie glimpflich beantwortet haben, dürfen sie sich dem Leerlauf zuwenden. Dass die Phrase an Ernst gewinnt, eine ehrliche Antwort erfordert, dürfte vielen recht sein; denn es entspricht der guten deutschen Art, in Fragen der Höflichkeit auf Verstellung zu verzichten. Gesellschaftliche Sprechblasen werden bei uns für heuchlerisch gehalten, worüber sich bereits Schopenhauer lustig machte: „Alle Nationen schließen den Brief mit votre très-humble serviteur, – your most obedient servant, – suo devotissimo servo: bloß die Deutschen halten mit dem ‚Diener‘ zurück, – weil es ja doch nicht wahr sei!“