Johann König
Während #MeToo hat die Lust an der schnellen Nummer den Blick auf die Abschlussrechnung vernebelt / Illustration: Marie Wolf

Der Fall Johann König In dubio pro rosa

Ein Berliner Galerist soll angeblich Frauen belästigt haben. Das hat vor einigen Jahren die Wochenzeitung „Die Zeit“ behauptet. Ein spannendes, brisantes Lehrstück über Macht, Moral, öffentliche Empörung – und die Abgründe journalistischen Missbrauchs.

VON RALF HANSELLE am 13. März 2026 16 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

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Diese Welt wirkt, als wäre sie geradewegs aus dem Rahmen herausgefallen. Wie ein großes Tohuwabohu. Muschelrosa, orange­stichig, zuweilen perlmuttfarben liegt sie da. An den kalten Betonwänden, die das Architekturbüro Brandlhuber einst in einen trostlosen Himmel über einer Kreuzberger Neubaulandschaft hochgezogen hat, hängen rahmenlose Gemälde. Darauf: ein Chaos aus Kringeln, Kreisen, zuweilen Augen. Neugierig, fast schon paranoid, starren die aus dem gewaltigen Krickelkrakel heraus und überwachen eine vor ihnen liegende Landschaft aus flauschigen Häschen und plüschigen Stofffigurationen. Alles ist hier schrill und irgendwie quietschig: „Scenery in the Process of Being Formed“, so der Titel dieses großen Gewusels, das die japanische Künstlerin ­Ayako Rokkaku in den Ausstellungsräumen des Berliner Galeristen Johann König hineinmontiert hat. Als hätte sich ein rosa Einhorn in einem noblen Betontempel erbrochen, wirkt dieses plüschige Tohuwabohu vor den Füßen der Galeriemitarbeiter.

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Walter Buehler | Fr., 13. März 2026 - 17:12

... Lump*innen (m/w/d),

anscheinend auch unter Journalist*innen und Künstler*innen.

Ihre journalistischen oder künstlerischen Kompetenzen reichen offenbar nicht immer aus, um sie mit ehrlicher Arbeit zu ernähren.

Neben dem männlichen Relotius geistern heute offenbar auch weibliche Gespenster durch die schicken Redaktionsstuben beim ÖRR, bei der Zeit, beim Spiegel und bei der SZ.

Sei's drum. Eigentlich ist das ja keine Überraschung.

Oder hat Claas-Hendrik Relotius inzwischen vielleicht die modische Metamorphose in eine Carolina Relotia-Würfel hinter sich gebracht?

Man weiß es nicht - Datenschutz?!!

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