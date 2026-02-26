- In dubio pro rosa
Ein Berliner Galerist soll angeblich Frauen belästigt haben. Das hat vor einigen Jahren die Wochenzeitung „Die Zeit“ behauptet. Ein spannendes, brisantes Lehrstück über Macht, Moral, öffentliche Empörung – und die Abgründe journalistischen Missbrauchs.
Diese Welt wirkt, als wäre sie geradewegs aus dem Rahmen herausgefallen. Wie ein großes Tohuwabohu. Muschelrosa, orangestichig, zuweilen perlmuttfarben liegt sie da. An den kalten Betonwänden, die das Architekturbüro Brandlhuber einst in einen trostlosen Himmel über einer Kreuzberger Neubaulandschaft hochgezogen hat, hängen rahmenlose Gemälde. Darauf: ein Chaos aus Kringeln, Kreisen, zuweilen Augen. Neugierig, fast schon paranoid, starren die aus dem gewaltigen Krickelkrakel heraus und überwachen eine vor ihnen liegende Landschaft aus flauschigen Häschen und plüschigen Stofffigurationen. Alles ist hier schrill und irgendwie quietschig: „Scenery in the Process of Being Formed“, so der Titel dieses großen Gewusels, das die japanische Künstlerin Ayako Rokkaku in den Ausstellungsräumen des Berliner Galeristen Johann König hineinmontiert hat. Als hätte sich ein rosa Einhorn in einem noblen Betontempel erbrochen, wirkt dieses plüschige Tohuwabohu vor den Füßen der Galeriemitarbeiter.
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