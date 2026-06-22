Als am 22. Juni 1941 die Wehrmacht in die Sowjetunion einmarschierte, verfiel Stalin in eine Art Schockstarre, war für einige Tage wie gelähmt und unfähig zur Entscheidung. Hitler hingegen triumphierte und gab sich siegesgewiss. Er stand scheinbar im Zenit seiner Macht. Vom Nordkap bis zur Bisakya war Europa fest in deutscher Hand. Seine militärischen Berater hatten Hitler in der Illusion bestärkt, er habe in Russland leichtes Spiel. Der Russlandfeldzug sollte die Voraussetzungen schaffen, um eine Weltmachtstellung des Deutschen Reiches insgesamt aufzubauen. Operationen gegen den Vorderen Orient, Einzelvorstöße bis nach Afghanistan und Nordwestafrika, die Besetzung der Azoren, all dies war Teil von Hitlers Programm, wie es am klarsten in der Weisung Nr. 32 für die Vorbereitungen für die Zeit nach „Barbarossa“ 1941 in einer Reihe von Befehlen dargelegt worden war.

Russland war der Dreh- und Angelpunkt von Hitlers Strategie. Sein Rassenwahn und der Antibolschewismus hatten sich in seinem „Lebensraum“-Denken zu einem kruden Gedankengebräu verbunden. Das Riesenreich im Osten sei „reif für den Zusammenbruch“, so lautete ein gebetsmühlenhaft wiederholter Satz Hitlers. Bei seiner Entscheidung, im Juni 1941 die Sowjetunion anzugreifen, waren mehrere Motive ausschlaggebend, die miteinander verbunden waren: die Gewinnung von Kolonialraum für deutsche Siedler, die „Unterwerfung der slawischen Masse“, die „industriell-agrarische Absicherung eines kontinentaleuropäischen Großraums“ – aber das Hauptmotiv war, wie Hitler sich ausdrückte, die „Ausrottung der jüdisch-bolschewistischen Führungsschicht“. Die Vernichtung von Juden durch Spezialeinheiten der SS setzte unmittelbar nach dem 22. Juni 1941 ein. Der Rassenfanatismus war Teil von Hitlers außenpolitischem Programm.

Britannien trotzte der nationalsozialistischen Herausforderung

Ursprünglich hätte der Feldzug bereits im September 1941 zu Ende sein sollen. Im Dezember 1941 aber blieb Guderians Vormarsch unmittelbar vor den Toren Moskaus in Schlamm, Eis und Schnee stecken. Da war das Konzept, Stalins Sowjetunion mit einem großen Schlag niederzuwerfen, bereits gescheitert. Für Stalins Sowjetunion brachte der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im Dezember 1941 die langersehnte strategische Entlastung. Eine weitere Front sorgte dafür, dass sich die Kräfte des nationalsozialistischen Deutschlands verzetteln und am Ende verbrauchen sollten. Stalins Blatt hatte sich nach wenigen Monaten, Ende 1941, schlagartig zum Besseren gewendet. Es sollte noch dreieinhalb Jahre dauern, bis sich sowjetische und amerikanische Soldaten in Torgau an der Elbe zum historischen Handschlag trafen. Deutschland war eine Trümmerlandschaft, besiegt, und bald darauf wehte vom Reichstag die rote Fahne Moskaus.

Der Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion reiht sich in eine Reihe von folgenreichen Fehleinschätzungen Hitlers ein. Zunächst lautete das Fehlurteil, Großbritannien würde wegen Polen nicht kämpfen. Es folgte die Unterschätzung der sich immer mehr zu einem auf Intervention gerichteten Faktor entwickelnden Vereinigten Staaten, die Überschätzung der eigenen Kräfte und die Unterschätzung der Gegenwehr der Sowjetunion. All dies hat dazu beigetragen, dass die ursprüngliche „Weltblitzkriegsstrategie“, die Idee, in kurzen, duellartigen Gefechten den Gegner zum Frieden zu zwingen, scheiterte. Aus dem phoney war des Winters 1939/40, als das Pulver im Westen weithin trocken blieb, wurde ab Frühjahr 1940 mit dem Beginn der „Operation Weserübung“ am 7. April 1940, der zwei Tage später zur Besetzung Dänemarks und Norwegens durch deutsche Truppen führte, ein heißer Krieg.

Es folgte die Westoffensive von der Nordsee bis zur Südgrenze Luxemburgs unter Verletzung der Neutralität der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs am 10. Mai 1940. Großbritannien verhielt sich – aus Hitlers Sicht – nicht programmgemäß. Auch durch scheinbar „großzügige“ Friedensangebote wie dem Appell Hitlers an Britannien in seiner Reichstagsrede vom 19. Juli 1940, England möge klein beigeben und sich „auf der Basis der Teilung der Welt“ arrangieren, beeindruckte die Regierung Churchill-Halifax nicht. Britannien trotzte der nationalsozialistischen Herausforderung. Für diesen Fall hatte Hitler nicht vorgesorgt. Es ist kein Zufall, dass Hitlers Entschluss zum Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1940 gefallen ist.

Der Einmarsch beendete den Hitler-Stalin-Pakt

Der Einmarsch der Wehrmacht in der Sowjetunion beendete die merkwürdigste Phase des Zweiten Weltkrieges, das Zusammenspiel der Verbündeten Hitler und Stalin vom August 1939 bis zum Juni 1941. Der am Morgen des 24. August 1939 zwischen Deutschland und der Sowjetunion von Stalin und dem mit Generalvollmacht ausgestatteten Außenminister Ribbentrop unterzeichnete Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion, auf den 23. August datiert, hatte eine subjektive und eine objektive Bedeutung. Hitler hatte jetzt freie Hand, Polen auszulöschen. Die strategische Lage Deutschlands hatte sich dramatisch verbessert. Das alte Problem eines Zweifrontenkriegs war über Nacht verschwunden. Und auch Stalins Sowjetunion hatte aus dem Vertragsabschluss zunächst nur strategische Vorteile. In einem geheimen Zusatzprotokoll, das erst nach dem Krieg im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess bekannt wurde, wurden Lettland, Estland und Finnland mit einem Federstrich dem sowjetischen Einflussbereich zugesprochen. „Freiheit der Besitznahme“ nannte man dies in der beschönigenden Sprache der Vertragsdiplomatie. Eine kriegerische Zerschlagung Polens war die unausgesprochene Annahme dieser Absprachen.

Kriege haben ihre eigene Logik. Die Unterschätzung des Gegners und eine starre, menschenverachtende Ideologie wurden Hitler zum Verhängnis. Als seine Militärstrategie gescheitert war, verzichtete der deutsche Diktator ganz auf Politik.

Putin hat im Krieg gegen die Ukraine das patriotische Vorbild des „Großen Vaterländischen Krieges“ der Sowjetunion gegen das nationalsozialistische Deutschland immer wieder aufs Neue instrumentalisiert. Er wird sich auch den 85. Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion nicht entgehen lassen. Er hat, so wie einst Hitler, seine eigenen Narrative und sein festgefügtes Weltbild. Die kriegsstrategischen Lehren, die der Feldzug gegen die Sowjetunion bereithält, sollten ihm dabei zu denken geben. Es war der Verzicht auf Politik, die Unfähigkeit, aus einer veränderten Lage diplomatische Schlüsse zu ziehen, die Hitlers Strategie schon Ende 1941 mit dem Russlandfeldzug scheitern ließen.