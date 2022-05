Marx hatte recht: Die Geschichte ereignet sich zweimal – einmal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Und als wäre das der ewigen Wiederkehr von Ödnis und Langenweile nicht genug, kommt sie neuerdings auch gerne ein drittes Mal vorbei. In dieser letzten Gestalt steht das billige, weil einzig noch um mediale Aufmerksamkeit buhlende Sample. Man nehme nur einmal die aktuelle „Debatte“ um Deniz Yücel und den deutschen PEN; dieses unerträgliche Gezeter um die angebliche Verantwortung des Intellektuellen in Zeiten von Krieg, Flucht und Vertreibung. Was da in den zurückliegenden Tagen so scheinbar hochmodern und mit steil nach oben gerecktem Gouvernantenfinger in den deutschen Feuilletons diskutiert wurde, das ist bei Lichte betrachtet nur der wirklich allerletzte Aufguss einer längst ungenießbar gewordenen Kontroverse.

Begonnen hatte diese gegen Ende des 19. Jahrhunderts, an jenem Tag, an dem in der französischen Tageszeitung L’Aurore Emile Zolas berühmter Brief „J’Accuse!“ erschienen war. Es war die Geburtsstunde des politischen Intellektuellen. Seine schlaksige, stark kopfbetonte Erscheinung sollte nahezu das gesamte 20. Jahrhundert mitprägen.