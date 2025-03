Die deutsche Politik hat sich festgefahren. Irgendwo zwischen behandlungsbedürftiger Nazi-Psychose, einer krassen Kriegs-Paranoia, realitätsfernem Idealismus und dem bröckelnden Lügengebäude der Union. Und das Grundvertrauen in unser System leidet, weil der Staat seinen originären Aufgaben teilweise nicht mehr gerecht wird, während social-media-taugliche Geltungssucht zum Primat der deutschen Politikkommunikation geworden ist. „Auf die Barrikaden!“, „Whatever it takes!“ und so weiter.

Währenddessen resigniert der desillusionierte Bürger – die arme Sau, die nur möchte, dass sich Parteien wenigstens ein bisschen an ihre Versprechen halten und an der Realität orientieren; weil er zu häufig keine zufriedenstellenden Antworten außer dem üblichen Polit-Blabla bekommt: von wegen, dass man verstanden habe und überhaupt und sowieso. Der Wähler hat gewählt, jetzt darf er sich wieder verziehen, finden Herr Merzel und Parteifreunde, die sogar die eigenen Mütter verkaufen würden, um nur irgendwie ins Kanzleramt zu kommen.

Dafür bekommt der Bürger eine Freak Show nach der anderen präsentiert. In den Parlamenten, in den sozialen Medien, in Podcasts, auf irgendwelchen Demos gegen irgendeinen Ismus, in den Polittalks des Landes, wo Floskel an Floskel gereiht und kaum mehr sachlich gesprochen, sondern immer und immer wieder moralisiert wird. Das alles erlebt der Bürger, die arme Sau, begleitet von dem mulmigen Gefühl, dass Deutschland heute die größte Freiluft-Psychiatrie der Welt sein könnte.

Politik als Kunst

Politik ist nach Aristoteles die Kunst, das Gemeinwesen zu ordnen und auf das gute Leben auszurichten. Von einer Kunst ist das aktuelle politische Gebaren aber so weit entfernt wie der Gardasee vom Machu Picchu. Das gute Leben findet zwar noch statt. Aber nur, wenn nach dem zweiten Stamperl von der Alten Marille nicht plötzlich über die Migrationskrise oder den Ukrainekrieg gestritten wird. Dann prügeln nämlich Pazifisten ein auf Moralbellizisten, Moralbellizisten prügeln ein auf Pazifisten, Linke prügeln Rechte und andersherum. Und gleichzeitig glauben viel zu viele Deutsche immer noch, dass der Glaube Berge versetzen würde und nicht das Dynamit. Ergo: die Disruption.

„Macht kaputt, was euch kaputt macht“, sang Rio Reiser 1969. Und wenn ich mir das Ganze so ansehe, sehe ich jede Menge Anlässe, irgendwas kaputtzumachen. Das ist selbstverständlich metaphorisch gemeint. Wo denken Sie hin?! Trotzdem – und weil Politiker mittlerweile Strafanzeigen verteilen, wie besoffene Karnevalisten olle Kamelle am Kölner Heumarkt, und Schwarz/Rot künftig die „demokratische Resilienz“ gegen die „Feinde der Demokratie“ stärken will – hängt der Bademantel längst gewaschen und gebügelt am Kleiderhaken. Gleich ums Eck von meinem Schreibtisch; in dem kleinen Gang hinter der Haustüre; gegenüber des großen Spiegels, in den ich gerne weiterhin besten Gewissens schauen möchte.

Das Fremdschämen aber nimmt derweil kein Ende. Ganz egal, ob die Linken-Politikerin Heidi Reichinnek bei „Hart aber fair“ eine Unternehmerin anbrüllt, Friedrich Merz so tut, als hätte er sich vor der Wahl nicht auf die Schuldenbremse festgelegt, oder Deutschland ausgerechnet Annalena „Kobold“ Baerbock zur UN entsenden will. Fremdscham ist das eine. Das andere ist, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll, wenn die Realität die Satire tagtäglich übertrumpft. Wissen Sie: Mir war schon klar, dass mich die Sache mit dem Politikjournalismus Nerven kosten wird. Und eigentlich wollte ich zuerst Kunstlehrer werden, später dann Heilpädagoge. Aber zurück zum Thema.

„Woffn, Woffn, Woffn“

Mir ist völlig schleierhaft, warum in großen Teilen der Politik und auch der Medien immer noch nicht angekommen ist, dass unsere Zeiten ernste Zeiten sind. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt eine deutsche Atombombe brauchen, weil der Russe vor der Tür steht. Der Russe vor allem: Wer soll der Russe eigentlich sein? Und warum darf man der Russe sagen, aber nicht der Islam, weil es den angeblich nicht gibt, obwohl – aber das nur am Rande – der Islam immer noch nichts vorzuweisen hat, was der Reformation oder gar der Aufklärung im Westen gleichkäme. Und obwohl diejenigen, wie Seyran Ates, die einen liberalen Islam wollen, an jenen scheitern, die in Deutschland leben, aber Erdogan wählen. Ich war gerade erst in Köln, und als ich da so stand vor der überdimensionierten Ditib-Zentralmoschee in Ehrenfeld, dachte ich bei mir: Cologne has fallen.

Anderes Thema: Wie zur Hölle kommt dieser eine Militärexperte eigentlich auf die Idee, eine Wahrscheinlichkeit eines Angriffs Russlands auf ein Nato-Mitglied mit 80 Prozent vorherzusagen? Warum nicht 75 oder 85 Prozent? Oder, sagen wir, 78,43 Prozent? Anstatt solche Prognosen als das zu bezeichnen, was sie sind – hanebüchener Unsinn nämlich –, wird diese Zahl jetzt überall zitiert. Obwohl – zweiter Punkt – Prognosen dieser Art also ungefähr so wissenschaftlich sind wie das Mitternachtsprogramm von AstroTV, glauben jene, die solche Prognosen zitieren, die seien ein hervorragendes Argument für noch mehr „Woffn, Woffn, Woffn“ (Anton Hofreiter). Überhaupt die Grünen: Schnappatmung bekommen bei jeder Deutschlandfahne, aber jetzt „Kriegstüchtigkeit“ und „Verteidigungsfähigkeit“ fordern. Genau mein Humor. Ich jedenfalls werde mir für die Merzens und Eskens dieser Republik sicherlich keine Kugel in den Hintern schießen lassen.

Geblubber vom „Putin-Versteher“

Wissen Sie, ich bin nicht naiv. Weshalb man mir im Gegenzug auch nicht kommen braucht mit diesem ganzen „Schwerter zu Pflugscharen“-Blödsinn. Lethargische Friedensbewegte mit Plastikblumen am Fahrradkorb sind echt das Letzte, was ich vor dem Rennrad brauche. Selbstverständlich müssen wir eine Diskussion über den Zustand der Bundeswehr und die sich verändernden Macht- und Kräfteverhältnisse in der Welt führen. Und es gibt ja, Gott sei Dank, durchaus Leute, die Karriere bei der Bundeswehr machen wollen. Was wir aber nicht brauchen, ist der immergleiche hysterische Aktionismus, den wir seit der Corona-Pandemie erleben. Mal ernsthaft: Diese ganze Angstmacherei ist eine Frechheit und hochgradig verantwortungslos.

Was wir auch nicht brauchen, ist das ganze Geblubber vom „Putin-Versteher“, der jemand sein soll, der faktisch korrekt darauf hinweist, dass dieser „russische Angriffskrieg“ auch eine „Vorgeschichte“ hat. Oder der – aus Verständnisgründen, nicht um „Kreml-Propaganda“ zu machen, wie es dann gerne heißt – die russische Perspektive in die Debatte einzubringen versucht. Die braucht man nämlich, um realistische Szenarien für einen Waffenstillstand zu diskutieren. Apropos: So etwas wie einen „fairen Frieden“ gibt es nicht. Und Donald Trump hat in wenigen Wochen mehr erreicht, damit ein Waffenstillstand wenigstens ins Reich des Möglichen übersiedelt, als die Bundesrepublik und die Europäische Union in ganzen drei Jahren.

Was wir auch nicht brauchen, ist der permanente Hinweis, dass die AfD „in Teilen rechtsextrem“ sei. Das hat mittlerweile wirklich jeder verstanden. Wir brauchen auch keine NGOs, die eigentlich GOs sind, nämlich Regierungsorganisationen, und wir brauchen kein Entwicklungsministerium, das Geld in der Welt verteilt, von dem wir angeblich zu wenig haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht keine 10 Milliarden Euro im Jahr und die ARD braucht auch keine 659 Social-Media-Accounts. Sie denken, ich scherze? Von wegen.

Und wenn wir schon dabei sind: Parteien, die von sich als „die demokratischen Parteien der Mitte“ sprechen, machen sich lächerlich. Weitere 100 Milliarden Euro in einen aktionistischen „Klimaschutz“ zu investieren ist bescheuert. Und wirklich total bescheuert wäre es, zu glauben, die CDU sei immer noch eine konservative Partei – oder dass die Corona-Aufarbeitung irgendwann noch kommt. Höret meine Worte: Vorher friert die Hölle zu! Oder Annalena Baerbock schafft drei gerade Sätze hintereinander ...

Destruktiv fürs Land

Vom großen Polemiker Karl Kraus stammt folgende Überlegung: Warum sachlich, wenn es auch persönlich geht? Der Schriftsteller Miguel de Cervantes hat jenen Don Quijote erfunden, der gegen Windmühlen kämpft. Ton Steine Scherben, das hatten wir schon, sangen „Macht kaputt, was euch kaputt macht“. Und die derzeitige Gemütslage eines Ben Krischke, das bin ich, lässt sich am besten mit Verweis auf diese drei Elemente beschreiben, weil auch der friedlichste Mensch nicht endlos die Wange und die andere hinhält. Langsam wird's ernst mit dem Bademantel, aber sei's drum.

Fragen in die Runde: Sind eigentlich alle bekloppt geworden? Warum lassen sich die Deutschen das gefallen? Welche Daseinsberechtigung hat eine Politik, die immer wieder das Gegenteil dessen tut, was sie behauptet, und wofür sie eigentlich da sein sollte? Für die Ordnung nämlich und das gute Leben. Nicht für noch mehr Chaos und dafür, den Menschen das Leben noch schwerer zu machen. Und warum merkt man in gewissen Kreisen nicht, dass der Bürger nicht so blöde ist, den ganzen Käse einfach zu glauben. Sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen, und sie lügen trotzdem – und die AfD steht jetzt bei 23,5 Prozent.

Woher kommt nur das riesige Brett vorm Kopf, das den klaren Blick versperrt und dazu führt, dass aus der dringend nötigen „Politikwende“ stattdessen das nächste „Weiter so“ zu werden droht? Vermutlich wird es unter einer schwarz-roten Regierung sogar noch viel schlimmer, als es mit der Ampel jemals war. Hätte ich nicht das große Privileg, im schönen München zu wohnen – samt Amselfamilie in der Hecke und Rennrad im Fahrradkeller – wüsste ich ehrlich nicht, wie ich dem wutbedingten Herzinfarkt noch entkommen sollte. Nein, Freunde der seichten Lektüre, das war keine Politikerbeschimpfung, das war nur Notwehr für die Seele. Ein bisschen Freischreiben. Grüße nach Berlin. Viva la Revolución!