Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, hat in seiner gestrigen Weimarer Rede zum Ausrufezeichen gegriffen und gesagt: „Republikanische Begeisterung, die wünsche ich mir auch heute!“ Vor 100 Jahren, am Beginn der Weimarer Reichsverfassung, an die Steinmeier mit seiner Rede erinnerte, habe eine solche „republikanische Begeisterung“ geherrscht. Heute fehlt sie und ist in den Bereich des Wünschenswerten gerückt. Doch ob ein präsidiales Wünschen dem Mangel abhelfen wird?

Recht hat das Staatsoberhaupt mit seiner Koppelung von Republik und Geist. Ohne eine republikanische Gesinnung kann keine Republik gedeihen. Der „parlamentarischen Republik“ (Steinmeier) von Weimar war keine lange Dauer beschieden, „Republikfeinde von links wie rechts trachteten ihr vom ersten Tag an nach dem Leben.“ Damals waren die „Republikfeinde“ Feinde der Demokratie, Feinde des Parlaments, Feinde der neuen Verfassung. Dass freilich 100 Jahre später keine „republikanische Begeisterung“ sich einstellen mag, liegt nicht an den versprengten Anarchisten und Kommunisten und Monarchisten, die sich ein anderes politisches System wünschen. Nein, es liegt am Gruppenegoismus derer, die im Namen der Demokratie und des Parlaments und der Verfassung zu handeln meinen.

Zersplitterung der politischen Landschaft

Republikanische Begeisterung bräuchte dreierlei: eine gemeinsame Sache, die man über Einzelinteressen zu stellen bereit ist; einen Geist, der öffentlich wirksam wird; eine Begeisterung für das Gemeinwohl. Was haben wir stattdessen? Die Zersplitterung der Politik in täglich kleinere Gruppen- und Grüppchenidentitäten und also die Verwandlung des realen Menschen in einen abstrakten Interessenträger, der gegen andere Interessenträger im Kampf steht; einen bildungsfernen Ungeist, der wider alle Rationalität aufbegehrt und an deren Stelle das Gefühl, die Betroffenheit, die persönliche Anekdote setzt; drittens einen konzertierten Angriff auf das Gemeinwohl. Weil Gemeinwohl nicht zu haben ist, ohne die Ansprüche des einzelnen vernünftig herab zu dimmen, ist das Gemeinwohl der natürliche Feind aller Menschheitsbeglücker und Glücksproduzenten in Parteien, Kirchen, Medien und Unternehmen.

Wenn etwa eine Juraprofessorin das vom brandenburgischen Landtag verabschiedete, mutmaßlich verfassungswidrige Paritätsgesetz mit dem Satz verteidigt, nur 50 Prozent weibliche Landtagsabgeordnete wären die Garantie dafür, dass künftig „die berechtigten Anliegen der betreffenden Gruppe“, der Frauen also, angemessen berücksichtigt würden – dann definiert das Parlament das Volk, das es vertritt, als eine untereinander hoffnungslos verfeindete Ansammlung rücksichtslos egoistischer Lobbyisten. Dann wäre jede Frau knallharte Sachwalterin weiblicher Interessen, jeder Mann eiskalter männlicher Hegemon. Doch niemand geht in seinem Geschlecht ganz auf, kein Geschlecht lässt sich auf den einen politischen Nenner bringen – das ist der naturalistische Fehlschluss. Und niemandem darf in einer Demokratie unterstellt werden, es sei ihm strukturell verwehrt, den Standpunkt seines Gegenübers einzunehmen – das ist der antirepublikanische Fehlschluss von Brandenburg.

Ebenfalls kaum zur republikanischen Begeisterung dürfte es beitragen, wenn die Regierung sich als zivilgesellschaftliche Akteurin begreift. Staat und Gesellschaft sind nicht dasselbe: dieser Unterschied leuchtet den Deutschen nur schwer ein, zu ihrem eigenen Nachteil. Der Staat ordnet jene Gewalt, die ihm die Bürger verliehen haben; die Bürger haben ein Anrecht auf freie Vergemeinschaftung, freie Aktion, freie Kontemplation, vom Staat unbeleckt. Leider wurde es zum Regelfall, dass die Exekutive in die Zivilgesellschaft hineinregiert. Das Bundesfamilienministerium unter

Mangel an Gemeinwohl

Franziska Giffey von der SPD hat soeben eine eigene „Abteilung für Demokratie und Engagement“ gegründet. Ein Ministerium will Sorge tragen mit Steuergeld, Haushaltsposten, Angestelltenverträgen, dass die Gesellschaft gegen „Populismus, Hass, Hetze, Abschottung und Ausgrenzung“ (Giffey) vorgeht.

Schlimmer können Kategorien kaum durcheinander purzeln: Die fünf Codewörter deuten auf ein weltanschauliches Flächenprogramm hin zur Implantierung regierungsamtlicher Leitlinien, nicht auf ein Fitnessprogramm für unsere Demokratie. Welcher Populismus ist gemeint? Auch jener, der nationale Energieausstiegspläne als Welterlösung verkauft? Vermutlich nicht. Welcher Hass? Auch jener, der in der Abtreibungsdebatte den Abtreibungsgegnern entgegen schlägt? Vermutlich nicht. Welche Hetze? Auch jene, die von der jährliche Al-Quds-Demo in Berlin ausgeht? Vermutlich nicht. Welche Abschottung? Auch jene, die arabische Großfamilien praktizieren? Vermutlich nicht. Welche Ausgrenzung? Auch jene, unter der deutschstämmige Kinder in multikulturellen Schulklassen leiden können? Vermutlich nicht.

Der Bundespräsident findet keine republikanische Begeisterung vor. Nicht aber deshalb, weil die Deutschen ein undankbares, miesepetriges Volk sind, das sein Glück zu fassen sich weigert, will da keine Freude sein. Der Mangel an republikanischer Begeisterung, der ein Mangel an Gemeinwohl ist, liegt auch an denen, die unsere Republik organisieren. Vielleicht zum größten Teil.