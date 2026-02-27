- Realistische Hoffnung
Unser Land hat mit vielen Krisen zu kämpfen, das muss klar benannt werden. Aber es wäre fatal, dabei stehenzubleiben. Als rechtsstaatliche Demokratie haben wir einen Wettbewerbsvorsprung – durch Legitimität, Lernfähigkeit und die Stärke funktionierender Institutionen.
Früher wurde unsere Demokratie als recht erfolgreich eingeschätzt. Heute melden sich aus dem Ausland Stimmen des Mitleids, zum Beispiel mit dem sprichwörtlich gewordenen „Deutschlandtempo“. Nötige Reformen fänden mit der Geschwindigkeit der Schildkröte Tranquilla Trampeltreu statt, Reformerfolge seien daher kaum sichtbar. Wie also kann den vielfältigen Bedrohungen der Demokratie begegnet werden?
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