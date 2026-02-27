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Meine Erwartung ist, dass wir dem Druck standhalten und uns unsere eigene Stärke nicht wegdisputieren lassen / Foto: Canva

Demokratie im globalen Wettstreit der Systeme Realistische Hoffnung

Unser Land hat mit vielen Krisen zu kämpfen, das muss klar benannt werden. Aber es wäre fatal, dabei stehenzubleiben. Als rechtsstaatliche Demokratie haben wir einen Wettbewerbsvorsprung – durch Legitimität, Lernfähigkeit und die Stärke funktionierender Institutionen.

VON OTFRIED HÖFFE am 19. März 2026 5 min

Autoreninfo

Otfried Höffe  ist einer der angesehensten lebenden deutschen Philosophen. Er hat in Tübingen, Sankt Gallen und Peking gelehrt. In Kürze erscheint von ihm im Alber Verlag: „Der gierige Staat. Bausteine für eine gerechte Wirtschaft“.

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Früher wurde unsere Demokratie als recht erfolgreich eingeschätzt. Heute melden sich aus dem Ausland Stimmen des Mitleids, zum Beispiel mit dem sprichwörtlich gewordenen „Deutschlandtempo“. Nötige Reformen fänden mit der Geschwindigkeit der Schildkröte Tranquilla Trampeltreu statt, Reformerfolge seien daher kaum sichtbar. Wie also kann den vielfältigen Bedrohungen der Demokratie begegnet werden?

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IngoFrank | Do., 19. März 2026 - 19:43

1. Krisen klar zu benennen ?
2. Wettbewerbsvorsprung durch Demokratie ?
3. Legitimität, Lernfähigkeit und funktionierende Institutionen
Lassen meinen Blutdruck steigen. Wo um alles in dieser Welt lebt der führenden deutschen Philosophen ? Bestimmt nicht im heutigen D, vielleicht als philosophierender Almöli in einer Hütte in den Bergen ohne Strom und Zugang zu jeglichen Informationen.
Zu 1. um Krisen zu benennen passen die Krisen dieses Landes als Krisen benannt werden. Tut das irgend wer ? Passend im heute: Deutsche klettern auf der Zufriedenheitsska . . Ich nicht !
Zu 2. welche Demokratie meint der Herr ? „Unsere“ D die die meine und vieler anderer nicht mehr ist ? Weil z.B der politische Wettbewerb vollkommen ausgehebelt ist, Die Meinungsfreiheit eingeschränkt und die Koalitionen schon vor den Wahlen feststehen ?
Zu 3. Legitimität durch Wahlen ? Siehe Pkt.2.
Lernfähigkeit bei dem Bildungssystem ? Der Institutionen ? v d L „Atomausstieg ein historischer Irrtum“ & nun
MfG adER

Thomas Veit | Do., 19. März 2026 - 19:58

Herrn Otfried Höffe NICHT teilen. Alle harten Indikatoren, außer eben vielleicht der philosophischen..., zeigen eindeutig nach unten für die etablierten westlichen Demokratien. Einschließlich der demokratischen Zuständen in den USA.

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