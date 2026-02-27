Demokratie im globalen Wettstreit der Systeme - Realistische Hoffnung

Unser Land hat mit vielen Krisen zu kämpfen, das muss klar benannt werden. Aber es wäre fatal, dabei stehenzubleiben. Als rechtsstaatliche Demokratie haben wir einen Wettbewerbsvorsprung – durch Legitimität, Lernfähigkeit und die Stärke funktionierender Institutionen.