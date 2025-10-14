Reichstag
Blick in das Plenum des Deutschen Bundestages mit Adler und Kuppel / picture alliance / photothek.de | Thomas Trutschel

Demokratie gegen das Volk Wenn die Ansichten des Souveräns nichts mehr zählen

In vielen europäischen Ländern zeigt sich ein System: Politiker orientieren sich immer weniger daran, was die Bürger wollen. Eine Entfremdung findet statt – mit fatalen Folgen.

VON ROLAND SCHATZ am 22. Oktober 2025 5 min

Autoreninfo

Roland Schatz ist Gründer und CEO von Media Tenor. Er lebt in der Schweiz und beobachtet als Journalist unter anderem das internationale Genf. Von 2013 bis 2019 war er Senior Advisor für den dortigen UN-Generaldirektor Michael Moller und leitete die Perception-Change-Abteilung.

So erreichen Sie Roland Schatz:

Zur Artikelübersicht

Klima, Gendern, Migration, Sozialstaat, Energiepolitik: Mittlerweile ballen sich in Deutschland die Themengebiete, in denen sich Volkes Meinung deutlich von dem unterscheidet, was politisch geschieht. Das führt zu Frust und einer Tendenz, jenen Parteien die Stimme zu schenken, die „es noch nicht versucht haben“. Häufig sind damit Rechtspopulisten gemeint. 

Gleichzeitig wächst in der etablierten Politikklasse der Wunsch, „unsere Demokratie“ gegen ebenjene Kräfte zu verteidigen, die in der Gunst der Bürger immer weiter steigen. Volkes Wille erhält dadurch etwas Anrüchiges, es umgibt ihn der Geruch des inhärent Falschen. Ein Paradoxon, ist es doch gerade das undemokratische Verhalten der Politik, das den Weg zum Aufschwung der vermeintlichen Antidemokraten ebnet.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wolfgang Borchardt | Mi., 22. Oktober 2025 - 09:04

Parteien sich nicht den drängenden Problemen des Landes, sondern der Schwächung des politischen Gegners zuwenden. Dafür werden Politiker nicht bezahlt. Dieses Vorgehen lässt nur einen Schluss zu: Das Land ist ihnen weniger wichtig, als ihre Wahlversprechen glauben machen wollen. Dabei würde nichts den politischen Gegner mehr treffen, als sich wenigstens den drängenden Aufgaben zu stellen. Tut man nicht. Soviel Dummheit.

Eselsbrücke | Mi., 22. Oktober 2025 - 09:35

Was ist die Konsequenz? Vermutlich werden die Anteile der "Altparteien" immer weiter schrumpfen, die SPD zeigt der CDU wo es lang geht.
Damit steht aber zu befürchten, dass immer schrägere Konstrukte erbaut werden, die "unsere Demokratie" (also die "Demokratie" einer abgehobenen, realitätsverweigernden Elite) schützen sollen.
Ich fürchte nun, dass das Aufbrechen dieser Konstrukte und das Ankommen in der Realität für etliche dieser Elite so schmerzhaft wird, dass sie zu (sehr) repressiven Mitteln greifen werden, um ihre Fantasiewelt zu retten.
Hoffentlich habe ich nicht Recht!

Es steht zu befürchten, dass Sie doch Recht haben, nimmt man die aktuellen Äußerungen des Brandenburger Innenministers zur Kenntnis, dass die AfD durch ihre unbequemen Fragen im Parlament russische Spionage betreibt. Die nächste Stufe ist gezündet, der Fantasie zur Bekämpfung der Opposition sind keine Grenzen gesetzt.

Achim Koester | Mi., 22. Oktober 2025 - 09:42

den sich im deutschen Blätterwald wohl nur ein in der Schweiz lebender Journalist erlauben darf.
Seine Aussagen über den ÖRR treffen voll ins Schwarze, oder sollte ich besser sagen ins rot/grüne? Allein durch solche Artikel ist mir der Cicero jeden Cent des monatlichen Beitrags wert.

Theo Lackner | Mi., 22. Oktober 2025 - 10:32

Die mächtigste Minderheit sind die politischen Eliten in ihrer Berliner Blase. Der "Transmissionsriemen", den die Volksparteien der alten Bundesrepublik noch mehr oder weniger hinbekommen haben, hat sich zugunsten von Egomanen, Beutegemeinschaften und Machtkartellen aufgelöst. Das Volk stört da nur.

Austausch und Meinungsbildung finden inzwischen woanders statt. Nur gibt es dort keine feste Interessenorganisation, allenfalls ad-hoc. Derweil sehen sich Staat und Politik für alles mögliche zuständig und kompetent - ein Irrtum, der einengt und lähmt.

G. Fischer | Mi., 22. Oktober 2025 - 10:48

Die direkte Demokratie sollte nicht mit Pille-Palle-Fragen überstrapaziert werden, die ggf. nur einzelne Bevölkerungsgruppen tangieren. Ob das Autofahren teurer werden soll, wird in Stadt und Land anders beantwortet, je nachdem, wo das Auto mehr gebraucht wird. Ein Mietpreisdeckel wird eher im urbanen Raum gewünscht. Bei solchen Fragen sollte eine föderale Selbstverwaltung gestärkt werden. Nur essentielle Fragen, die die Bevölkerung im ganzen Land gleichermaßen betreffen (Wehrpflicht, Krieg/Frieden, Bündnismitgliedschaft, Waffenstationierung, Klimakosten/Energieversorgung, ggf. Verfassungsänderungen) sollten ein direktes Votum durch den Souverän erhalten.

A. Krüger | Mi., 22. Oktober 2025 - 10:48

dass in diesem Land seit Jahren Politik am Souverän vorbei gemacht wird, und zwar auf allen Gebieten. In der Aufstellung des Artikels fehlt noch das "Selbstbestimmungsgesetz" und das "Cannabisgesetz". Die meisten Menschen in diesem Land haben eine völlig andere Wahrnehmung von dem, was Politiker aller Parteien dem Souverän glauben machen wollen. Das wird sich bitter rächen.

Ernst-Günther Konrad | Mi., 22. Oktober 2025 - 10:57

Die Brandmauer gegen die AFD, mag Merz sie noch so *stark* reden ist längst zerbröselt, was er aber nicht bedenkt, die sog. *Brandmauer* hat er nicht nur gegen diese AFD aufgebaut, nein, sie wurde auch automatisch gegen das Volk errichtet. Und eigentlich müsste er wissen, was ein Teil dieses Volkes, dass mal hinter einer Mauer leben musste, was das in der Lage ist zu tun. Nicht nur die SED ist eine Mauerpartei, auch die UNION ist eine Mauer Partei. Und wieder sind es unsere Landsleute im Osten, die sie eingerissen haben und was für die etablierten Parteien das Schlimmste ist, die Trümmer trafen viele im Westen sozialisierte Menschen, die inzwischen aufwachen und die Gefahr erkennen. Inzwischen liegen die Nerven blank. Innenminister Maier aus Thüringen bläst die Backen auf und bezichtigt im Handelsblatt die AFD der Spionage für Russland, weil sie Anfragen stellt und ihre parlamentarischen Rechte wahr nimmt. Haben die keine Klinken in TH, wo sich der Mann mal untersuchen lassen kann?

Peter William | Mi., 22. Oktober 2025 - 11:07

kennt keine Brandmauer, die rechten Kräfte werden einfach mit integriert und somit die Meinung dieses Bevölkerungsteils, also desjenigen der sie wählt nicht kategorisch ausgeschlossen und als illegitim diffamiert. Jaja, der Kampf gegen Rechts, habt ihr echt toll gemacht!

Sozialistische Umerziehung, hat in der Vergangenheit nicht funktioniert und wer hätte es gedacht, es funktioniert auch heute nicht. Schlechte Argumente werden nicht besser oder richtiger indem sie ständig wiederholt werden.

Markus Michaelis | Mi., 22. Oktober 2025 - 12:35

Der Artikel hat sehr gute Punkte. Wie vielleicht üblich, neigt eine aktuell tonangebende "Elite" sich in ihrer Weltsicht zu verbarrikadieren. Oft wird heute gesagt, dass mehr Bildung dem abhelfen würde, aber teilweise ist "Bildung" auch nur, dass Menschen die lange genug im System der Unis etc. waren, eben das Denken dort verinnerlicht haben, aber nicht mehr damit zurecht kommen, dass in anderen Weltgegenden oder Strukturen ein anderes Denken verinnerlicht wird.

Ja, zu vielen Einzelthemen gibt es sicher 75% Mehrheiten, die von den jetzigen politischen Eliten ignoriert werden. Aber als politisches Gesamtkonzept ist es eher das Zerfallen in mehrere Lager, denn man wird nicht 75% der Menschen finden, die sich gemeinsam in allen Fragen (oder entscheidend vielen) einig wären.

Hans-Hasso Stamer | Mi., 22. Oktober 2025 - 12:55

Aber was folgt daraus? Die Großthemen der letzten Zeit waren, wenn man es nüchtern betrachtet Geschäftsmodelle zur weiteren Bereicherung derjenigen, die bereits an der Macht sind. Deren Arroganz ist grenzenlos und sie ist auch verständlich, denn sie wissen: Sie selber sitzen an den Hebeln und das Volk eben nicht.

Das Volk kann nur AfD wählen. Die zerstört dieses Spiel. Damit sie nicht an die Macht kommt, werden alle, aber auch alle Register gezogen, die, die man schon kennt und die, die man sich noch gar nicht vorstellen kann.

Zur Not werden sie den Ausnahmezustand ausrufen, die Wahlen fälschen, die Partei mit willigen Richtern verbieten, ich habe da keinerlei Hoffnung mehr auf einen demokratischen Wandel.

Schon seit zwei Jahrzehnten ist mir klar, dass wir in einer Fassadendemokratie leben. Und die AfD ist die Partei, die die Maske herunterreißt. Deshalb darf sie nicht an die Macht kommen, denn das würde das Überleben der jetzigen Elite infrage stellen. Es geht immer nur um Macht.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.