- Wenn die Ansichten des Souveräns nichts mehr zählen
In vielen europäischen Ländern zeigt sich ein System: Politiker orientieren sich immer weniger daran, was die Bürger wollen. Eine Entfremdung findet statt – mit fatalen Folgen.
Klima, Gendern, Migration, Sozialstaat, Energiepolitik: Mittlerweile ballen sich in Deutschland die Themengebiete, in denen sich Volkes Meinung deutlich von dem unterscheidet, was politisch geschieht. Das führt zu Frust und einer Tendenz, jenen Parteien die Stimme zu schenken, die „es noch nicht versucht haben“. Häufig sind damit Rechtspopulisten gemeint.
Gleichzeitig wächst in der etablierten Politikklasse der Wunsch, „unsere Demokratie“ gegen ebenjene Kräfte zu verteidigen, die in der Gunst der Bürger immer weiter steigen. Volkes Wille erhält dadurch etwas Anrüchiges, es umgibt ihn der Geruch des inhärent Falschen. Ein Paradoxon, ist es doch gerade das undemokratische Verhalten der Politik, das den Weg zum Aufschwung der vermeintlichen Antidemokraten ebnet.
