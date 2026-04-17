Coronaprotest
Protest gegen die Corona-Politikmaßnahmen im Jahr 2021 / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sachelle Babbar

„Delegitimierung des Staates“ Kritik ist keine Agitation

Der Verfassungsschutz hat die vor fünf Jahren geschaffene „Delegitimierung des Staates“ wieder abgeschafft. Das ist gut so, reicht aber nicht. Wichtig wäre es, das Denken zu ändern, das zu dieser unsinnigen Kategorisierung geführt hat.

KOLUMNE: GRAUZONE am 18. April 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Sie war von Anfang an ein Unding: die „Delegitimierung des Staates“, als Kategorie des Verfassungsschutzes eingeführt 2021 im Zuge der Proteste gegen die damaligen Corona-Maßnahmen. Nun wurde dieser „Phänomenbereich“ wieder abgeschafft. Auf der Seite des Bundesamtes für Verfassungsschutz heißt es dazu: „Mit dem Beginn der Coronapandemie und der Durchsetzung staatlicher Beschränkungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Lage kam es in Deutschland zu gesellschaftlichen Diskussionen und legitimen Protestaktionen gegen diese Maßnahmen. In einigen Fällen gingen die öffentlich geäußerten Meinungen oder Aktionen von Personenzusammenschlüssen und Einzelpersonen jedoch über einen solchen legitimen Protest hinaus und wiesen tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen auf. Hierzu zählten Gewaltdrohungen gegen Vertreter der parlamentarischen Demokratie bis hin zu Mordaufrufen aus Protest gegen staatliche Maßnahmen als Beeinträchtigung der inneren Sicherheit.“

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Christa Wallau | Sa., 18. April 2026 - 13:23

auf Meinungen u. Glaubensansichten der Bürger, sondern ausschließlich auf deren
körperliche Unversehrtheit, Freiheit u. Wohlergehen im Sinne finanzieller Absicherung der Güter, die sich die Bürger erarbeitet haben u. mit denen sie den Staat faktisch selbst tragen.
Dies ist die Grundthese jeder vernünftigen Staatstheorie seit der Antike.
Heute befinden wir Deutschen uns jedoch in einem Staat, der genau entgegengesetzt dazu handelt:
Er geriert sich als moralischer Übervater u. behandelt seine Bürger wie Kinder, die er nach den "Erkenntnissen" gewisser (Partei-)Ideologen
erziehen u. maßregeln muß, während er gleichzeitig völlig seine Kernaufgaben vernachlässigt. Wer diese Perversität nicht mittragen will, wird beschuldigt, ein böser Mensch, ein Hetzer und Zerstörer zu sein, den man - im Sinne des Wohles aller - unbedingt
in seine Schranken verweisen muß,
Die einzige Frage ist, wie lange der Irrsinn noch weitergehen kann, ehe dieses Konstrukt
"Deutschland" krachend zusammenbricht.

es wird bzw. ist schon dabei...(!!) langsam blubbernd im eigenen selbst geschaffenen Morast (zu) versinken..., zum Schluss hilflos mit den Armen winkend - Kopf schob 'unter Wasser'..., aber die Regenbogenfahne bis zuletzt hochhaltend (oder 'Atomkraft, NEIN DANKE!') - um mal in Bildern zu sprechen... Zum Schluss steigen noch einige Luftblasen noch oben..., für die drumherum stehenden Zuschauer aus China und Fernost, eventuell noch den USA oder Südamerika... ...

Ist unsachlich - ich weiß.

Genau diese im Grundgesetzt verankerte Fürsorgepflicht verletzen die Regierungen der letzten 20 Jahre ( 16 Merkel, 3 Scholz & 1 Merz)
Was in diesem Land passiert, ist der Weg der einstigen Mittelschicht in die Unterschicht. Die Steuern und Abgaben inkl. einer verfehlten Wirtschafts, Energie Sozial, Steuer & Bidungspolitig tragen langsam Früchte, die uns noch bitter aufstoßen werden. Man spürt den nahenden Bankrott schon im Nacken.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

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