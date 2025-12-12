- Selige Einfalt, unheilige Politik
Gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur lädt eine Berliner Gemeinde zu einer Führung. Motto: „Decolonizing Christmas – Zwischen Tradition, Religion und Rassismus – Weihnachten neu denken!“ Die intellektuelle Einfalt der Veranstaltung ist beachtlich, ihre politische Unterstützung eine Farce.
Was für eine Aufregung: Die Gemeinde der Friedenskirche in Berlin-Charlottenburg lädt unter dem Titel „Decolonizing Christmas“ zu „interreligiösen und rassismuskritischen Führungen“ durch ihren Weihnachtsgarten – und die Wellen schlagen hoch.
