Dekolonialisiertes Weihnachten Selige Einfalt, unheilige Politik

Gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur lädt eine Berliner Gemeinde zu einer Führung. Motto: „Decolonizing Christmas – Zwischen Tradition, Religion und Rassismus – Weihnachten neu denken!“ Die intellektuelle Einfalt der Veranstaltung ist beachtlich, ihre politische Unterstützung eine Farce.

KOLUMNE: GRAUZONE am 13. Dezember 2025

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

Was für eine Aufregung: Die Gemeinde der Friedenskirche in Berlin-Charlottenburg lädt unter dem Titel „Decolonizing Christmas“ zu „interreligiösen und rassismuskritischen Führungen“ durch ihren Weihnachtsgarten – und die Wellen schlagen hoch.

Christa Wallau | Sa., 13. Dezember 2025 - 12:26

mit wohlfeilem Gutmenschentum feiern in Deutschland täglich fröhliche Urstände!

Politik und Medien gehen dabei seit langem mit den besten Beispielen voran.
Merkels "Wir schaffen das!" und die gesamte ekstatische "Willkommenskultur" waren die besten Beweise für blühende Unvernunft.

Ich wundere mich inzwischen über gar nichts mehr.

