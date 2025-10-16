Kulturpessimismus
Europa im Niedergang Kulturpessimismus ist auch bloß eine Masche

Ein völlig konstruierter und blutleerer Text ist mit dem Deutschen Buchpreis prämiert worden. Doch gute Neuigkeiten! Die Anerkennung des kulturellen Bedeutungsschwundes des Landes hat auch etwas Befreiendes.

VON DOMINIK PIETZCKER am 19. Oktober 2025 5 min

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Keine Frage, Europa steigt ab – politisch, diplomatisch, wirtschaftlich. Auch kulturell ist das Niveau ausgesprochen niedrigschwellig, Flughöhe wäre bereits ein verfehlter Begriff. Erst kürzlich hat mit dem Text „Die Holländerinnen“ von Dorothee Elmiger ein schlecht konstruierter, völlig blutleerer, ja blödsinniger Text den Deutschen Buchpreis erhalten. Worum geht es? Eine fiktive Autorin hält eine fiktive Rede anlässlich einer fiktiven Preisverleihung. Parallel erinnert sie sich an eine Abenteuerreise in den Amazonas – und an das geheimnisvolle Verschwinden zweier Rucksacktouristinnen aus den Niederlanden.

Symptomatisch für das ganze Buch – nichts ist zwingend, existenziell notwendig oder schicksalhaft verhängt. Vielmehr plätschert der Text im Konjunktiv dahin, oberflächlich und unverbindlich. Anteilnahme mit irgendeiner Figur? Fehlanzeige. Der Tod ist lediglich akzidentiell. Ja, wir alle sterben, und wenn wir nicht aufpassen, können wir sogar in einer menschenfeindlichen Umgebung, in die wir uns völlig sinnloserweise begeben haben, spurlos verschwinden. So weit, so banal. 

Mehr lesen über

christoph ernst | So., 19. Oktober 2025 - 15:30

Die Zusammensetzung der Juroren beantwortet eventuell das Rätsel, wieso immer blutleerere Autor*innen mit immer faderen Texten reüssieren. Echte Kultur spielt sich längst woanders ab als im etablierten 'Betrieb'. Lesenswerte Bücher findet man nicht mehr in Frankfurt oder Leipzig. Aber mal sehen, mit etwas Glück vielleicht in Halle.

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 19. Oktober 2025 - 15:48

Frau Dorothee Elmiger "Die Holländerinnen" zu lesen und zwar wegen der erhellenden Analyse von Herrn Björn Hayer.
Alleine der Titel "Der abwesende Gott" hat mein Interesse geweckt, ich schrieb m.E. auch etwas vlt. Passendes dazu, das aber keine Gnade vor den Augen der Redaktion bekam.
Ich schreibe, wie wohl die Meisten hier aus der Feder, aus dem Moment, den ich leider so nicht wieder herstellen kann.
Deshalb bleibt der Titel des Textes von Herrn Hayer der wesentliche Gesichtspunkt, auf den ich hinweisen möchte und also der Feststellung, es gehe in dem Buch evtl. um eine höchst wichtige Existenz, zu dem es beitragen möchte.
Das weiss ich erst, wenn ich es gelesen habe.
Zu spät, um den sicher lesenswerten Text von Herrn Pietzcker "auseinanderzunehmen" oder zu bestätigen.

Rainer Mrochen | So., 19. Oktober 2025 - 16:06

...ein echt geschliffener Text. Ich vertraue mal auf ihre Kritik an der prämierten Literatur. (Habe keinen Bedarf wertvolle Lebenszeit damit zu verschwenden) Die, die so etwas prämieren, sind dann wahrscheinlich an gleicher Stelle und dem gleichem Niveau zu verorten wie die Prämierte(n). Mir hat gefallen, daß sie diese beispielhafte Kritik in einen Gesamtkontext des allgemeinen, geistigen Verfalls entsprechender Gesellschaften stellen. Ich sehe es, in Anlehnung an A. Schopenhauer so, daß "Unsereiner sich selbst die beste Gesellschaft ist", wobei der Blick nach Aussen nicht verloren gehen darf. Das "System" ist überreizt und gebiert in neurotischer Folge ständig mehr Absurditäten, die jegliche Form eines gesellschaftlichen Konsenses fast unmöglich macht. Die Frage ist, wie kann ein dermassen außer Kontrolle geratenes System, schmerzfrei, überwunden werden? Auf der anderen Seite stellt sich die Frage: geht es nur unter Schmerzen oder gar nicht mehr? Ich enthalte mich eines Urteils.

