- Kulturpessimismus ist auch bloß eine Masche
Ein völlig konstruierter und blutleerer Text ist mit dem Deutschen Buchpreis prämiert worden. Doch gute Neuigkeiten! Die Anerkennung des kulturellen Bedeutungsschwundes des Landes hat auch etwas Befreiendes.
Keine Frage, Europa steigt ab – politisch, diplomatisch, wirtschaftlich. Auch kulturell ist das Niveau ausgesprochen niedrigschwellig, Flughöhe wäre bereits ein verfehlter Begriff. Erst kürzlich hat mit dem Text „Die Holländerinnen“ von Dorothee Elmiger ein schlecht konstruierter, völlig blutleerer, ja blödsinniger Text den Deutschen Buchpreis erhalten. Worum geht es? Eine fiktive Autorin hält eine fiktive Rede anlässlich einer fiktiven Preisverleihung. Parallel erinnert sie sich an eine Abenteuerreise in den Amazonas – und an das geheimnisvolle Verschwinden zweier Rucksacktouristinnen aus den Niederlanden.
Symptomatisch für das ganze Buch – nichts ist zwingend, existenziell notwendig oder schicksalhaft verhängt. Vielmehr plätschert der Text im Konjunktiv dahin, oberflächlich und unverbindlich. Anteilnahme mit irgendeiner Figur? Fehlanzeige. Der Tod ist lediglich akzidentiell. Ja, wir alle sterben, und wenn wir nicht aufpassen, können wir sogar in einer menschenfeindlichen Umgebung, in die wir uns völlig sinnloserweise begeben haben, spurlos verschwinden. So weit, so banal.
