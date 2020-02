So stand es da bei Twitter zu lesen: „Kann man diese rechten Arschlöcher nicht mal ausbürgern, für ein Jahr nach Mali schicken, zurückholen, in ein Asylheim stecken und anzünden?“ Wir sind uns alle einig, dass wir etwas gegen die ständigen Regelverletzungen der Rechten unternehmen müssen. Aber Hass und Gewaltfantasien, wie in dem eben zitierten Tweet eines Journalisten, gibt es auch von links, und nicht erst bei Antifa und Klimaaktivisten. Es ist beschämend, dies als Linker festzustellen. Als alter Grüner habe ich jedoch zu Studentenzeiten gelernt, dass die Fähigkeit zur Kritik auch immer an der eigenen Position geschult werden sollte. So will ich einmal über die Linke als Teil des Problems nachdenken, deren Lösung sie zu sein behauptet. Aber das soll nicht missverstanden werden: Mit der Rechten würde ich mindestens in gleicher Vehemenz abrechnen, wenn es – zum Glück – nicht ohnehin in aller wünschbaren Deutlichkeit geschähe.

Zum ersten Mal versuchsweise ausgegrenzt wurde ich im Jahr 2001 auf einer Germanistentagung in South Carolina, an der Universität von Columbia. Nach meinem Vortrag meldete sich eine Professorin zu Wort und monierte das Fehlen eines weiblichen Standpunkts in meinen Darlegungen. Ich empfand den Vorwurf damals noch als unfreiwillig komisch, schließlich hatte ich über mein eigenes Schreiben referiert. Aber sie legte deutlich aggressiver nach, selbst beim Häppchenempfang am Abend erneuerte sie ihren Vorwurf. Mehr aber auch nicht! Es ging ihr nicht um eine Diskussion, sondern nur darum, dass ich meinen Fehler einsah, sie wollte recht bekommen.

