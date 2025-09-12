Der erste Espresso des Tages war noch nicht getrunken, da stieß ich auf LinkedIn auf eine Formulierung, die dermaßen obskur war, dass ich zuerst dachte, ich hätte mich verguckt. „Der gerechte Tod des Charlie Kirk“ war dort zu lesen. Dazu ein Bild des 31-jährigen Familienvaters, der gerade in den USA ermordet wurde, weil er eine Meinung hatte und – was im Deutschland des Jahres 2025 leider einen gewissen Seltenheitswert besitzt – über diese sogar bereitwillig mit dem politischen Gegner stritt, ohne ihn anzubrüllen.

Zu dieser Kachel jedenfalls gesellte sich ein ellenlanger Beitrag, in dem der Urheber versuchte, mit Immanuel Kants kategorischem Imperativ – „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ – zu erläutern, dass Kirk eine gewisse Mitschuld an seinem Tod treffen würde. Schließlich soll er einmal gesagt haben, man müsse für ein liberales Waffenrecht leider in Kauf nehmen, dass unschuldige Menschen erschossen werden.

Mal abgesehen davon, dass sich Kants kategorischer Imperativ auf die Handlungen einer Person bezieht und nicht darauf, was dieser Person von außen getan wird – was an dieser Stelle aber zu weit führen würde –, finde ich es, sagen wir, interessant, für welche Wortbeiträge sich Menschen unter allen denkbaren Möglichkeiten so entscheiden. Und im vorliegenden Fall hat sich der Urheber offensichtlich für eine Täter-Opfer-Umkehr entschieden – und dafür, das liberale Waffenrecht in den USA zu kritisieren, statt Charlie Kirks Mörder.

Von der Stigmatisierung zur Gewalt

Ersteres, das mit der Täter-Opfer-Umkehr, lässt sich im besten Fall mit Empathielosigkeit erklären. Und vielleicht damit, dass sich der Urheber genannten Posts damit selbst befähigt, die Verantwortung am Tod von Charlie Kirk nicht bei der amerikanischen Linken – wegen der Stigmatisierung Kirks als irgendwas mit Faschismus – und beim Täter – der offenbar dem links-woken US-Milieu entstammt – suchen zu müssen. Denn daraus würden ja zwangsläufig auch unangenehme Fragen für die deutsche Linke entstehen.

Zum Beispiel, ob sie es mit der Stigmatisierung des politischen Gegners und bisweilen sogar der eigenen Leute, wenn die auch nur bei einem einzelnen Thema aus der Reihe tanzten, in den vergangenen Jahren nicht ein bisschen übertrieben hat? Ob es nicht zwingend nötig wäre, auch ordentlich Belege zu liefern, wenn man anderen Rassismus, Sexismus und überhaupt irgendwas mit -ismus vorwirft? Oder auch: Gibt es womöglich einen Zusammenhang zwischen Stigmatisierungen und Etikettierungen und Gewalt gegen Andersdenkende?

Ezra Klein on Charlie Kirk:



“You can dislike much of what Kirk believed and the following statement is still true: Kirk was practicing politics in exactly the right way. He was showing up to campuses and talking with anyone who would talk to him. He was one of the era’s most… pic.twitter.com/zsYpubZXv8 — Steve McGuire (@sfmcguire79) September 11, 2025

Aber nein, eingangs zitierte Person und viele andere Linke da draußen wollen im Kontext der Ermordung Kirks lieber über das liberale US-Waffenrecht reden. Einverstanden, lassen Sie uns das tun: Wer argumentiert, Kirk sei wegen seiner Positionen zum Waffenrecht mitverantwortlich dafür, dass er erschossen wurde, müsste auch folgendermaßen argumentieren: Selbst schuld, wenn du auf der Autobahn von einem Raser mit Tempo 200 totgefahren wirst, wenn du gegen ein generelles Tempolimit von 130 bist. Oder provokanter: Selbst schuld, wenn du als Frau gegen Grenzkontrollen bist und dann von einem illegalen Einwanderer vergewaltigt wirst.

Die Debatte in eine andere Richtung lenken

Genau so funktioniert Täter-Opfer-Umkehr nämlich – fragen Sie mal die Israelis, die können Ihnen ein Lied davon singen –, und genau so wird auch versucht, sogenanntes „Derailing“ zu betreiben, also eine Diskussion in eine andere, dem jeweiligen Diskutanten genehmere Richtung zu lenken. Sie kennen das. Wir diskutieren über Gewalt durch Migranten, und irgendwer spricht plötzlich davon, dass wir Migration wegen des demografischen Faktors brauchen. Oder wir reden über die Irrungen und Wirrungen der Corona-Politik und irgendwer spricht plötzlich von Leuten, die leugneten, dass es Corona überhaupt gibt. Und andersherum.

Wow! Klingt nicht so wie ein „rechter Hetzer“. Sowas würde ich gerne auch von deutschen Politikern und „Aktivisten“ hören. https://t.co/HKS6fdRSHq — Thorsten Alsleben 🇩🇪🇮🇱🇺🇦 (@BerlinReporter) September 12, 2025

Die Debatte über das liberale Waffenrecht in den USA ist, wenn Sie mich fragen, ein ebensolcher Versuch, die Diskussion in eine andere Richtung zu lenken. Das heißt nicht, dass diese Debatte per se falsch wäre. Man kann sie führen, muss das vielleicht sogar. Doch in Zusammenhang mit der Ermordung von Charlie Kirk jetzt unbedingt diese Debatte führen zu wollen, ist wohl eher der plumpe Versuch des linksgrünen Juste Milieus hierzulande, die Rollenverteilung wieder umzudrehen, das linke Universum wieder in Einklang zu bringen.

Rechte Opfer und linke Täter passen nämlich nicht ins linksgrüne Weltbild. Weshalb die Debatte auch dringend in eine andere Richtung gelenkt werden muss. Dorthin, wo die Rechten wieder Täter sind und die Linken mindestens wieder moralische Instanz spielen können. Deshalb wollen viele Linke jetzt über US-Waffengesetze diskutieren, statt über die Verantwortung der politischen Linken in den USA für den Tod von Charlie Kirk. Und deshalb kritisiert Dunja Hayali im „Heute Journal“ zunächst auch, dass es Menschen gibt, die Kirks Tod feiern, um ihm dann ohne einen einzigen Beleg zu unterstellen, er habe „oftmals abscheuliche, rassistische, sexistische und menschenfeindliche“ Aussagen getroffen.

Wollte Kirk Homosexuelle steinigen lassen?

Einmal mehr scheint es damit so, dass ein nennenswerter Teil der politischen Linken hierzulande entweder nicht willens oder nicht fähig ist, selbst angesichts der Ermordung eines 31-jährigen Familienvaters, der zwei kleine Kinder hinterlässt, die Contenance zu wahren. Nicht nur dahingehend, sich nicht darüber zu freuen, wenn Menschen ermordet werden. Sondern auch dahingehend, auf Framing zu verzichten und zu diskutieren, was wirklich zu diskutieren wäre. Oder wenigstens – anders als ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen – keinen Blödsinn zu verbreiten.

Eine Lüge wäre es, wenn Elmar Theveßen bewusst die Unwahrheit gesagt hätte. Mindestens aber hatte er die Aussagen von Charlie Kirk unzureichend recherchiert und hat deswegen Millionen Fernsehzuschauer grob falsch informiert.

Gibt es dazu eine Stellungnahme, @zdf ? https://t.co/ZSJc9rM0Mx — Jochen Bittner (@JochenBittner) September 12, 2025

Der hat dieser Tage bei Markus Lanz nämlich wahrheitswidrig behauptet, Kirk habe gefordert, Homosexuelle zu steinigen, und Angst vor schwarzen Piloten geäußert. Diese Aussagen sind zwar gefallen. Allerdings war das eine ein Bibelzitat, das Kirk in einer Argumentationskette zitierte. Und nein, er forderte bei der Gelegenheit nicht, es in die Tat umzusetzen. Das wäre auch seltsam gewesen, denn sein Standpunkt war dieser: Sexuelle Orientierung ist zweitrangig, wichtiger ist, welcher Mensch du bist. Und das mit dem schwarzen Piloten wiederum war eine Aussage, die im Zuge einer Kritik an Quotenregelungen fiel. Kirks Standpunkt hier: Bitte nach Eignung besetzen – und zwar unabhängig von der Hautfarbe. Mehr dazu lesen Sie hier.

Theveßen hat also Unsinn erzählt. Und die Frage drängt sich auf: Warum bloß? Daher folgende These zum Schluss: Hayali und Theveßen – ebenso wie viele andere Linke, die post mortem über Kirk urteilen – wussten Anfang der Woche noch nicht, wer dieser Charlie Kirk wirklich ist und was er konkret tut. Weil man aber trotzdem mitreden und Kompetenz simulieren wollte, schaute man nach dem Attentat kurz, was in der eigenen Bubble über Kirk schon alles geraunt wurde – und plapperte den ganzen Unsinn einfach nach. Und weil ich meine letzte Espressobohne darauf wetten würde, dass ich damit richtig liege, noch folgende Analogie zum Schluss: Würde die deutsche Lebensmittelbranche so schlampig arbeiten wie der Journalismus, dann wäre die Hälfte der Bevölkerung bereits an einer Lebensmittelvergiftung gestorben.