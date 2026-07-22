Jens Spahn
CDU-Politiker Jens Spahn im Bundestag / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Debatte über Leihmutterschaft Es gibt kein Recht auf Glück

Der Fall Jens Spahn samt Leihmutterschaft ist ein Symbol: Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, in der das Unabänderliche kaum mehr hingenommen wird - und eine kindische „Ich will aber …“-Haltung dominiert. Es gibt jedoch kein Recht auf Glück.

VON ALEXANDER GRAU am 23. Juli 2026 4 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Triebverzicht, so stellte sich das einmal Sigmund Freud vor, ist die Basis der Kultur. Denn nur wenn wir uns einschränken, wenn wir nicht unseren Instinkten folgen, ist ein friedliches Zusammenleben möglich. Das effizienteste Mittel der Triebkontrolle ist Kultur. Sie gibt vor, wie wir uns zu verhalten haben, welche Normen gelten, welche Regeln und Gepflogenheiten. Die Idee, persönliche Bedürfnisse kulturellen Normen unterzuordnen, hat in den letzten 100 Jahren deutlich abgenommen. Der Fall Jens Spahn ist dafür nur ein Beispiel unter vielen – aber ein besonders bezeichnendes. 

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Maria Arenz | Do., 23. Juli 2026 - 15:27

an was mich die Causa Spahn erinnert. An das Märchen vom Rumpelstilzchen. Das ist der Zwerg, der der Müllerstochter half, Stroh zu Gold zu spinnen und dafür ihr erstes Kind haben wollte. Man erinnert sich: "Ach wie gut, daß nieman weiß...."Auf Spahn angepasst, würde der Vers lauten müssen: "Heute lüg ich, morgen trick's ich, übermorgen hole ich mir der Amerikanerin ihr Kind, ach wie gut das jeder weiß, daß ich eh auf Regeln sch...". Im Ernst- wer für Leihmutterschft ist, hat das bei schuldrechtlichen Verträgen immer mitzudenkenkende Problemfeld der Leistungsstörungen mitzudenken. Die Konstellationen, die sich mir dabei aufdrängen sind nur schrecklich. In den USA müssen sich die Leihmütter z.B. verpflichten, das Kind auf Wunsch der Väter abzutreiben, wenn es behindert ist. Was ist, wenn die Väter sich während der Schwangerschaft trennen und das Kind nicht mehr wollen? Was, wenn die Mutter es behalten will und das Kind dann Unterhalt vom Papi haben will? Alles schon dagewesen.

Alles ist käuflich. Es kommt nur auf die Summe an. Moral? Unpassend. Ja, Herr Spahn dachte sich: Ich bin der Spahn, ich darf das. Was schert mich die Kindsmutter. Die kriegt ja Geld - also ist alles abgegolten. Dass ein Kind ein Recht auf die leibliche Mutter und auf den leiblichen Vater hat - wie jedes Lebewesen auf unserem Planeten. Geschenkt. Freilich gibt es biologische Gründe, die man akzeptieren muss und in solchen Fällen sind Leihmütter evtl. gerechtfertigt. Aber wenn es darum geht, dass menschliche Eitelkeiten im Spiel sind, dann muss es abgelehnt werden. Warum macht der Spahn einer Frau nicht direkt ein Kind und adoptiert es dann? Wenn er schon mit einem Mann zusammenleben muss - dann muss man akzeptieren, dass man keine leiblichen Kinder haben kann. Will Herr Spahn Gott spielen? Verdammt, was sind das für Menschen. Und Politiker sollten Vorbilder sein. Ist Spahn ein Vorbild? Wie weit kann man sich verirren. Was ist das für eine Welt, für die ein Herr Spahn steht? Igitt. Igitt

Walter Bühler | Do., 23. Juli 2026 - 17:10

1. Dass die 60er-70er Jahre des 20. Jahrhunderts einen Einschnitt für uns (=für die damals wie heute in Westeuropa und in den USA lebenden Menschen) bedeutet haben, dem kann ich "cum grano salis" noch zustimmen.

Aber ist es nicht zu naiv, diese Jahre zu einer Art "Achsenzeit" der Geschichte der Menschheit insgesamt hochzustilisieren?

2. Kein Zweifel: Ohne Heterosexualität hätte es niemals Menschen gegeben, auch keine homosexuellen. Selbst wenn man glauben sollte, dass eines Tages gentechnische Fabriken Kinder am Fließband produzieren könnten und damit heterosexuelle Menschen überflüssig machen würden, müssten die Planer und die Eigentümer solcher Fabriken selbst noch Kinder von heterosexuellen Vätern und Müttern gewesen sein.

Und bei längerem Stromausfall ...
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Nix für ungut.

Alexander J. Schabries | Do., 23. Juli 2026 - 17:43

"Die Fähigkeit der erwachsenen Psyche zu Demut, Bescheidenheit und Hinnahme des Unabänderlichen geht zunehmend verloren gegenüber der kindischen Haltung „Ich will aber …“. Das ist nicht nur unreif, sondern untergräbt die Grundlagen jeder funktionierenden Gesellschaft." Die Erziehung junger Menschen in unserer westlichen Welt seit über sechzig Jahren, zeigt ihre Früchte. Weg von Realitätsbezogenheit und verantwortungsbewusstem Handeln, hin zu träumerisch egomanen Ansichten unserer Zeitgenossen. Jedem das Recht aufs eigene Bullerbü. Zum Kotzen!

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