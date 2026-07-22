Triebverzicht, so stellte sich das einmal Sigmund Freud vor, ist die Basis der Kultur. Denn nur wenn wir uns einschränken, wenn wir nicht unseren Instinkten folgen, ist ein friedliches Zusammenleben möglich. Das effizienteste Mittel der Triebkontrolle ist Kultur. Sie gibt vor, wie wir uns zu verhalten haben, welche Normen gelten, welche Regeln und Gepflogenheiten. Die Idee, persönliche Bedürfnisse kulturellen Normen unterzuordnen, hat in den letzten 100 Jahren deutlich abgenommen. Der Fall Jens Spahn ist dafür nur ein Beispiel unter vielen – aber ein besonders bezeichnendes.