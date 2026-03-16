- Das Urteil einer Tochter
In Anne Franks Tagebuch liest die Welt von Verfolgung, Angst und Hoffnung im Versteck. Weniger beachtet wird eine andere Geschichte, die zwischen den Zeilen steht: die schwierige Beziehung eines jungen Mädchens zur eigenen Mutter. Doch was begegnet uns in diesen Zeilen eigentlich?
Amsterdam, Winter 1944. Hinter zugezogenen Vorhängen im Hinterhaus sitzt ein Mädchen an einem kleinen Tisch und schreibt in ein kariertes Heft. Draußen herrscht Krieg, im Haus ist es still. In einer Zeile hält sie einen Gedanken fest, so klar wie grausam: Sie notiert, sie könne ihre Mutter nicht lieben. Jahrzehnte später werden Millionen Menschen diesen Gedanken lesen.
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