Anne Frank auf zwei Schwarz-Weiß-Fotografien, Museumsumgebung
Ausstellungsraum im Anne-Frank-Haus in Amsterdam / picture alliance / DPR | DPR

Das Tagebuch der Anne Frank Das Urteil einer Tochter

In Anne Franks Tagebuch liest die Welt von Verfolgung, Angst und Hoffnung im Versteck. Weniger beachtet wird eine andere Geschichte, die zwischen den Zeilen steht: die schwierige Beziehung eines jungen Mädchens zur eigenen Mutter. Doch was begegnet uns in diesen Zeilen eigentlich?

VON LISA DAVIDSON am 9. April 2026 7 min

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

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Amsterdam, Winter 1944. Hinter zugezogenen Vorhängen im Hinterhaus sitzt ein Mädchen an einem kleinen Tisch und schreibt in ein kariertes Heft. Draußen herrscht Krieg, im Haus ist es still. In einer Zeile hält sie einen Gedanken fest, so klar wie grausam: Sie notiert, sie könne ihre Mutter nicht lieben. Jahrzehnte später werden Millionen Menschen diesen Gedanken lesen. 

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