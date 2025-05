„There's no such thing as bad publicity“, sagte der amerikanische Politiker und Zirkuspromoter P. T. Barnum einst über die oft vernichtenden Pressestimmen nach seinen Shows. Es gebe also keine schlechte Presse. Und Barnum, der die angeblich 161 Jahre alte Amme von George Washington, eine „Fidschi-Meerjungfrau“ und den Leichnam des berühmtesten deutschen Findelkindes, Kaspar Hauser, ausstellte, musste das besser wissen als jeder andere. Jeder Bericht, egal wie kritisch, konnte Zuschauer ins Zirkuszelt locken. Am Ende konnte Barnum so seine Rechnungen bezahlen – auch dank seiner Kritiker.

Schaut man sich das Verhalten der Co-Vorsitzenden der Grünen Jugend, Jette Nietzard, dieser Tage an, könnte man meinen, die 26-jährige Leverkusenerin habe sich das Motto des Showmans Barnum zum Vorbild genommen. Seit sie im Herbst letzten Jahres gemeinsam mit Jakob Basel überraschend die Doppelspitze der Grünen Jugend übernahm, reiht sich bei Nietzard ein Skandal an den nächsten, ein Aufreger an den darauffolgenden Shitstorm.