- Retter einer gescheiterten Bildungspolitik?
Mit dem „Startchancen-Programm“ will die Bundesregierung den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft entkoppeln. Das allein ist schon unrealistisch. Ein Jahr nach seinem Start berichten Schulleitungen, dass außer viel Bürokratie noch nichts Wesentliches passiert ist.
Als neulich der IQB-Bildungstrend erneut vor Augen führte, wie schlecht es um das deutsche Bildungssystem bestellt ist, war von den Verantwortlichen wieder einmal zu vernehmen, dass das Ergebnis „besorgniserregend“ sei. Da diese Reaktionen mittlerweile zum Alltag der deutschen Bildungsdebatte gehören, waren sie nicht überraschend. Überraschend aber ist dann doch das Beharren auf den bereits eingeschlagenen Weg zur Lösung der Bildungsmisere. Und so war landauf, landab zu vernehmen, dass doch bereits Geld fließt, in die Digitalisierung und in das „Startchancen-Programm“. Letzteres gilt für viele als Heilsbringer in einer vom Niedergang begriffenen Schullandschaft.
