Garderobe einer Grundschule
In den Schulen der Republik hat das Startchancen-Programm bisher noch keine Wirkungen gezeitigt / picture alliance / SZ Photo | Florian Peljak

Das Startchancen-Programm Retter einer gescheiterten Bildungspolitik?

Mit dem „Startchancen-Programm“ will die Bundesregierung den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft entkoppeln. Das allein ist schon unrealistisch. Ein Jahr nach seinem Start berichten Schulleitungen, dass außer viel Bürokratie noch nichts Wesentliches passiert ist.

VON KLAUS ZIERER am 25. November 2025 7 min

Autoreninfo

Univ.-Prof. Dr. Klaus Zierer, Erziehungs- wissenschaftler und Universitätsprofessor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, studierte das Lehramt an Grundschulen an der LMU München, wo er auch promoviert und habilitiert wurde. Er ist Associated Research Fellow an der University of Oxford.

So erreichen Sie Klaus Zierer:

Als neulich der IQB-Bildungstrend erneut vor Augen führte, wie schlecht es um das deutsche Bildungssystem bestellt ist, war von den Verantwortlichen wieder einmal zu vernehmen, dass das Ergebnis „besorgniserregend“ sei. Da diese Reaktionen mittlerweile zum Alltag der deutschen Bildungsdebatte gehören, waren sie nicht überraschend. Überraschend aber ist dann doch das Beharren auf den bereits eingeschlagenen Weg zur Lösung der Bildungsmisere. Und so war landauf, landab zu vernehmen, dass doch bereits Geld fließt, in die Digitalisierung und in das „Startchancen-Programm“. Letzteres gilt für viele als Heilsbringer in einer vom Niedergang begriffenen Schullandschaft. 

Stefan | Di., 25. November 2025 - 13:01

Schaut's euch die Schulklassen an.
Die hälfte der Erstklässler spricht kaum deutsch und das Abitur gleicht dem Hauptschulabschluss der 1980er Jahre.
Mehr muß nicht gesagt werden !!!
Hinzukommen Bäume für Berlin in Millionenhöhe, aber das Dach der Schulen in Deutschland ist marode und der Putz bröckelt von den Wänden.
Weiter so in eine sich selbst verblödete Republik ...
Das Resultat sieht man jetzt schon täglich in den Qualitätsmedien.

Markus Michaelis | Di., 25. November 2025 - 13:18

Nähme ich das wirklich ernst, müsste man dafür sorgen, dass alles, was Eltern tun, keinerlei Einfluss auf den Erfolg des Kindes haben darf. Alles, was aus einem Menschen wird, darf nur vom Staat abhängen, Eltern dürfen keinen Einfluss haben. Dasselbe im Freundeskreis: sobald erkannt wird, dass ein Kind mit anderen Kindern befreundet ist, von denen es über der Norm lernen kann, wird diese Freundschaft unterbrochen.

Ich finde, dass das nicht polemisch zu krass formuliert ist, sondern dass es zu krass ist, zu glauben, dass man überall 200% für sein Thema trommeln sollte, um wenigstens irgendwas zu erreichen. Das ist ab einem Punkt nicht gut, sondern schädlich, und gilt auch für andere Themen.

Es hat sich in der Gesellschaft zu sehr ein Denken breitgemacht, was alles normativ sein muss, statt sich mit realen Menschen zu beschäftigen.

