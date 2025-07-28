Globus
Der Globus als Sinnbild für den Universalismus / Bild: Canva

Das Politische Buch Wolfgang Huber liest „Universalismus“

Wolfgang Huber würdigt Hans Joas’ neues Werk „Universalismus“ als geschichtsweiten Blick auf Religion, Macht und Menschenrechte – von antiken Imperien bis zu Martin Luther King. Ein Buch voller überraschender Einsichten und aktueller Relevanz.

VON WOLFGANG HUBER am 22. August 2025 3 min

Autoreninfo

Wolfgang Huber war bis 2009 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland.

So erreichen Sie Wolfgang Huber:

Zur Artikelübersicht

Wolfgang Huber war Bischof und Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ( 2003–2009 ).

Man kann Hans Joas nicht nachsagen, er sei ängstlich in der Wahl seiner Themen. Dass es sich anders verhält, konnte ich an drei Büchern miterleben. Die Vorbereitung des Buches über die „Macht des Heiligen“ (2017) konnte ich während unserer gemeinsamen südafrikanischen Forschungszeit im märchenhaften Stellenbosch Institute for Advanced Studies verfolgen. Der Austausch insbesondere über die Dekonstruktion der Entzauberungsvorstellungen Max Webers war faszinierend.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.