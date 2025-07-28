- Wolfgang Huber liest „Universalismus“
Wolfgang Huber würdigt Hans Joas’ neues Werk „Universalismus“ als geschichtsweiten Blick auf Religion, Macht und Menschenrechte – von antiken Imperien bis zu Martin Luther King. Ein Buch voller überraschender Einsichten und aktueller Relevanz.
Wolfgang Huber war Bischof und Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ( 2003–2009 ).
Man kann Hans Joas nicht nachsagen, er sei ängstlich in der Wahl seiner Themen. Dass es sich anders verhält, konnte ich an drei Büchern miterleben. Die Vorbereitung des Buches über die „Macht des Heiligen“ (2017) konnte ich während unserer gemeinsamen südafrikanischen Forschungszeit im märchenhaften Stellenbosch Institute for Advanced Studies verfolgen. Der Austausch insbesondere über die Dekonstruktion der Entzauberungsvorstellungen Max Webers war faszinierend.
