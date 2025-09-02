Das politische Buch - Reiner Holznagel liest „Kritik der großen Geste“

In seinem Buch „Kritik der großen Geste“ analysiert der Soziologe Armin Nassehi unsere Gegenwart. Schritt für Schritt zerteilt er die „große Geste“: das Symbolische in unserer Gesellschaft. Seine Diagnose: Haltung wird wichtiger als Handlung.