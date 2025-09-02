- Reiner Holznagel liest „Kritik der großen Geste“
In seinem Buch „Kritik der großen Geste“ analysiert der Soziologe Armin Nassehi unsere Gegenwart. Schritt für Schritt zerteilt er die „große Geste“: das Symbolische in unserer Gesellschaft. Seine Diagnose: Haltung wird wichtiger als Handlung.
Im Sommer 2015 war ich zu einem Jubiläum in Stuttgart eingeladen. Besonders gefreut hatte ich mich auf den angekündigten Festredner: Roger Willemsen – ein brillanter Geist, dessen Sprache und Präsenz ich sehr schätzte. Doch dann kam die Nachricht, dass Willemsen krankheitsbedingt absagen musste – wir kennen das bittere Ende. Nun trat ein Mann auf, von dem ich bis dahin noch nichts gehört hatte: Armin Nassehi.
Er kam auf die Bühne – äußerlich das Gegenteil von Willemsen –, und was dann folgte, war für mich eine echte Entdeckung. Binnen Minuten zog er mich mit seiner Sprache, seiner intellektuellen Schärfe und seinem feinen Humor in den Bann. Seitdem verfolge ich sein Denken mit wachsender Begeisterung, aber auch mit Mühe. Denn: Er fordert mich heraus. Und bis heute denke ich manchmal: Wie faszinierend wäre es gewesen, Nassehi und Willemsen im gemeinsamen Diskurs zu erleben. „Kritik der großen Geste“ – das ideale Thema!
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.