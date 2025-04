Eckart Lohse hat einen lesenswerten Beitrag zur Debatte um die Deutung der Merkel-Ära geliefert: Sein Leitmotiv nennt er „die Täuschung“, und es ist der redliche Versuch, das Unerklärbare zu erklären: Wie konnte die Kanzlerschaft einer so perfekten Kandidatin – staatskritisch geprägte Ostdeutsche, die erste Frau und die erste nachgeborene Kanzlerin, deren Jugend und Persönlichkeitsreifung nicht durch einen deutschen Parteiverein verprägt wurde (Merkel ist erst mit der Wende, mit Mitte 30 in eine deutsche Partei eingetreten) –, wie konnte es passieren, dass gerade unter dieser Frau die bundesdeutsche Politik so mittelmäßig, so bruchstückhaft und letztlich so zukunftslos werden konnte, wie es der Fall war?

Lohse nennt es „die Täuschung“, aber ich schlage eine andere Deutung vor: die Enttäuschung. Und zwar eine wechselseitige.