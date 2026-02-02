- Harald Burkart liest „Systemversagen“
Deutschland steckt nicht in einer Krise – es steckt in einem Systemfehler. Der Journalist Gabor Steingart seziert nicht einzelne Krisen, sondern die Strukturen dahinter – und kommt zu einem ernüchternden Befund: Deutschlands Niedergang ist politisch gemacht.
Gabor Steingarts „Systemversagen“ ist kein Wohlfühltext, sondern eine Diagnose. Steingart gehört zu den wenigen Journalisten dieses Landes, die nicht Symptome, sondern das Organ untersuchen. Ergebnis: Nicht einzelne Krisen bedrohen Deutschland, sondern ein strukturelles Versagen seiner Institutionen. Der Abstieg ist das Resultat der Bequemlichkeit einer Politikerklasse, die aus Angst, dem Wähler reinen Wein einzuschenken, auf tragfähige Reformen zu verzichten scheint.
