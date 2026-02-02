Gabor Steingart
Gabor Steingart / dpa

Das politische Buch Harald Burkart liest „Systemversagen“

Deutschland steckt nicht in einer Krise – es steckt in einem Systemfehler. Der Journalist Gabor Steingart seziert nicht einzelne Krisen, sondern die Strukturen dahinter – und kommt zu einem ernüchternden Befund: Deutschlands Niedergang ist politisch gemacht.

VON HARALD BURKART am 4. März 2026 3 min

Harald Burkart

Autoreninfo

Harald Burkart ist Landesvorsitzender der Jungen Union Berlin.

So erreichen Sie Harald Burkart:

Zur Artikelübersicht

Gabor Steingarts „Systemversagen“ ist kein Wohlfühltext, sondern eine Diagnose. Steingart gehört zu den wenigen Journalisten dieses Landes, die nicht Symptome, sondern das Organ untersuchen. Ergebnis: Nicht einzelne Krisen bedrohen Deutschland, sondern ein strukturelles Versagen seiner Institutionen. Der Abstieg ist das Resultat der Bequemlichkeit einer Politikerklasse, die aus Angst, dem Wähler reinen Wein einzuschenken, auf tragfähige Reformen zu verzichten scheint.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.