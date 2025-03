Was das für die Menschen bedeutet, kann man sich bei uns nach 80 Jahren Frieden kaum vorstellen. Zhadan schreibt: „Es erinnert an den Zweiten Weltkrieg. Vor allem die Ideologie und der moralische Imperativ der Besatzer. Sie sind gekommen, um uns von uns zu befreien. Sie verfügen noch nicht einmal über ein überzeugendes Narrativ für die Kleinmütigen. Sie wollen uns einfach vernichten, einfach so, für alle Fälle.“ Charkiws Verteidigung hält stand. Aber anderswo ist die russische Armee weit vorgestoßen. Zhadan schreibt: „Freunde, lasst uns durchhalten. Die Wahrheit, die uns heute betäubt – die Zeugnisse von Butscha –, sie ist natürlich unerträglich. (…) Alles andere später. Jetzt nichts als Widerstand. Kampf und gegenseitige Unterstützung. Es gibt keine Worte. Einfach keine.“